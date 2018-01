*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*5^ TROFEO ECCELLENZA*

*LE FIAMME BATTONO I MEDICEI E VOLANO IN FINALE*

*Guidi: «**Felici per aver centrato la finale del e per l’atteggiamento

tenuto oggi dalla squadra e dai tanti ragazzi scesi in campo oggi e che,

finora, avevano avuto poche possibilità di farlo. Una menzione particolare

per Alessandro Asoli, proveniente dal nostro vivaio. La sinergia con lo

staff del settore giovanile si sta rivelando una strategia**».*

*Il commento*

*Firenze* – Le Fiamme staccano il biglietto per la finale del Trofeo

Eccellenza con un turno di anticipo, battendo i Medicei 36 a 3 al “Ruffino

Stadium” di Firenze.

Un match mai in discussione quello giocato oggi dal XV della Polizia di

Stato, sempre avanti nel punteggio e mantenendo saldo nelle mani il pallino

del gioco per tutti gli 80 minuti, senza mostrare momenti di appannamento

nel finale, come successo in altre partite giocate finora e comunque vinte.

Con i cinque punti conquistati in terra toscana, i Cremisi accedono di

diritto alla finale dell’ex Coppa Italia del 31 marzo prossimo (terza

finale dal ritorno delle Fiamme in Eccellenza) dove troveranno il Rugby San

Donà, capofila del girone A.

Tra le note positive della giornata anche l’esordio del “baby” Alessandro

Asoli, proveniente dalla Under 18 cremisi, che ha esordito con la maglia

delle Fiamme entrando in campo nella seconda frazione di gioco.

*«Siamo chiaramente felici per aver centrato la finale del Trofeo *– ha

detto coach Gianluca Guidi al termine della partita – *ma siamo

particolarmente contenti per l’atteggiamento tenuto oggi dalla squadra, che

ha prodotto davvero tanto gioco di qualità. E siamo anche soddisfatti per

come hanno risposto alla chiamata i tanti ragazzi scesi in campo oggi e

che, finora, avevano avuto poche possibilità di farlo, così come chi era in

panchina ha dimostrato di essere all’altezza dei titolari. Una menzione

particolare, però, vorrei riservarla ad Alessandro Asoli, che non ha ancora

18 anni e, quando è stato chiamato per entrare, ha mostrato una maturità

non comune a quell’età. La sinergia con lo staff del settore giovanile, dal

quale Asoli proviene, si sta rivelando una strategia vincente e sono

convinto che ci saranno molti altri giocatori provenienti dal nostro vivaio

che, in futuro, vestiranno la maglia della prima squadra».*

*Il tabellino*

*Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” – sabato 13 gennaio*

*Trofeo Eccellenza, V giornata*

Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby 3 – 36 (3-14)

*Marcatori: p.t. *7’ cp Newton (3-0); 19’ m Sepe tr Buscema (3-7); 29’ m

Buscema tr Buscema (3-14);* s.t. *10’ m Sepe (3-19); 56’ m Calabrese tr

Buscema (3-26); 65’ cp Buscema (3-29); 74’ m Ceglie tr Buscema (3-36).

*Toscana Aeroporti I Medicei: *Cornelli; Morsellino, Mattoccia (12’

Taddei), Rodwell, Lubian; Newton, Fusco (60’ Esteki); Bottacci (60’

Greeff), Cosi (c) (4’ Chianucci), Brancoli; Cemicetti, Savia; Battisti (44’

Montivero), Baruffaldi (44’ Corbetta), Zileri (44’ Cesareo).

*All. *Presutti, Basson

*Fiamme Oro Rugby: *Ngaluafe; Sepe, Gabbianelli, Quartaroli (55’ Seno),

Gasparini; Buscema (78’ Roden), Calabrese (58’ Martinelli); Amenta (cap),

Bergamin, Bianchi (62’ Asoli); Cornelli, Fragnito (41’ Mammana); Iacob (48’

Kudin), Daniele (48’ Ceglie), Zago (62’ Iovenitti).

*All. *Castagna

*Arb. *Bolzonella (Cuneo)

*AA1* Laurenti (Bologna), *AA2* Borraccetti (Forlì – Cesena).

*Cartellini: *44’ giallo a Brancoli

*Calciatori: *Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/1; Buscema (Fiamme Oro

Rugby) 5/7.

*Note: *fredda giornata di sole, campo in buone condizioni. Spettatori 480.

*Punti conquistati in classifica: *Toscana Aeroporti I Medicei 0; Fiamme

Oro Rugby 5.

*Man of the Match:* Mirko Amenta (Fiamme Oro Rugby).

*13 gennaio 2018 *

