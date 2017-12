*COMUNICATO STAMPA*

*LE FIAMME BATTONO LA LAZIO E METTONO UN PIEDE IN FINALE*

*Il commento*

Roma – Le Fiamme mettono un piede nella fase finale del Trofeo Eccellenza

regolando la Lazio con ben cinque mete.

Il punteggio finale, 31 a 10, dice tutto di un match quasi a senso unico,

con le Fiamme che hanno però faticato non poco soprattutto nei primi venti

minuti, costrette nella metà campo biancoceleste. Ma i Cremisi riescono a

riportare sui giusti binari il match, non lasciando più scampo agli ospiti

che subiscono il gioco del XV della Polizia di Stato per il resto della

partita.

*«Sono contento per questi cinque punti che ci permettono di mettere un

piede in finale. All’inizio siamo partiti male, lasciando una porta aperta

alla Lazio che ci ha messo in difficoltà per i primi 20 minuti *– ha

dichiarato Gianluca Guidi –* e proprio su questo dovremo riflettere molto

durante la settimana che ci separa dalla prossima partita, sempre con i

biancocelesti. Abbiamo preso una meta non da Fiamme Oro, che ci ha

complicato la situazione, facendoci perdere serenità; con squadre

aggressive come la Lazio non possiamo permetterci questo atteggiamento.

Siamo stati bravi a riprendere il filo del match, ma queste montagne russe

devono finire: la consistenza nella squadra si vede proprio nella

continuità nel produrre un certo tipo di gioco».*

L’unico ostacolo tra le Fiamme e la finale del Trofeo è rappresentato dai

Medicei che, con ancora due partite a disposizione, tra cui lo scontro

diretto a Firenze del 13 gennaio prossimo, potrebbero mettere i bastoni tra

le ruote al team allenato da Gianluca Guidi. I toscani sono costretti a

conquistare 10 punti nei prossimi due turni e a battere i Cremisi con

almeno 36 punti di scarto.

*La cronaca*

Al 2’, da un’azione scaturita da touche sui 5 metri delle Fiamme, il

tallonatore biancoceleste Cugini entra in possesso del pallone e schiaccia

in meta per i primi cinque punti del match.

Dopo più di venti minuti passati nella metà campo cremisi con la Lazio a

comandare il gioco, le Fiamme iniziano a riprendere il timone in mano e al

30’ arriva la meta, con il capitano Mirko Amenta che trova il varco tra le

maglie biancocelesti. Filippo Buscema trasforma e fa 7-5. Passano solo

cinque minuti e le Fiamme vanno di nuovo in meta, stavolta a segnare è

Matteo Gasparini che sfrutta un calcio in area di meta di Chaunchy

Edwardson e porta i padroni di casa oltre il break, con la trasformazione

di Buscema: 14-5. Al rientro in campo le Fiamme sembrano più determinate

rispetto all’inizio della prima frazione di gioco e mettono subito a segno

un micidiale uno-due: al 55’ è ancora il capitano Mirko Amenta ad andare in

meta di forza, mentre al 57’ Chauncy Edwardson sfrutta un bell’off-load di

Simone Favaro e msegna la meta-bonus del 24 a 5. Al 72’ arriva anche la

quinta segnatura per i Cremisi con la meta di punizione data dal signor

Meconi. Tre minuti dopo la Lazio prova a rialzare la testa e mette a segno

altri cinque punti con Ercolani: 31-10

*Il tabellino*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – Sabato 16 dicembre 2017*

*Trofeo Eccellenza – IV giornata*

*Fiamme Oro Rugby v Lazio Rugby 1927 31-10 (14-5)*

*Marcatori**:* *p.t. *2’ m. Cugini (0-5), 30’ m. Amenta tr Buscema (7-5),

36’ m. Gasparini tr Buscema (14-5); *s.t. *55’ m. Amenta (19-5), 57’ m.

Edwardson (24-5), 72’ meta di punizione Fiamme Oro (31-5), 75’ m. Ercolani

(31-10)

*Fiamme Oro Rugby: *Ngaluafe; Gasparini (49’ Quartaroli), Edwardson (75’

Buscema), Seno, Bacchetti; Buscema (51’ Roden), Parisotto (58’ Calabrese);

Amenta (64’ Bergamin), Favaro (79’ Amenta), Licata (69’-77’ Amenta);

Cornelli (58’ Mammana), Fragnito; Di Stefano (56’ Iacob), Kudin (47’

Moriconi), Iovenitti (64’ Daniele)

*All*. Guidi

*SS. Lazio Rugby 1927**:* Antl; Santoro, Lo Sasso (47’ Di Giulio),

Guardiano; Giangrande (67’ Brui), Calandro (47’ Ceballos), Bonavolontà F.

(47’ Giancarlini); Freytes (68’ Corcos); Ercolani (30’-40’ Forgini), Corcos

(47’ Pagotto); Pierini, Romagnoli; Gloriani (47’ Forgini), Cugini (47’

Amendola), Di Roberto (47’ Marsella).

*All.* Montella

*arb.** Meconi* (Roma)

*AA1* Bonacci (Roma)

*AA2* Culocchi (Roma)

*Calciatori*: Calandro (S.S. Lazio Rugby 1927) 0/2, Buscema (Fiamme Oro

Rugby) 2/2, Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 0/2, Roden (Fiamme Oro Rugby)

0/2

*Note: *Giornata soleggiata e leggermente ventosa. Spettatori: circa 600

*Cartellini*: 30’ giallo a Gloriani (S.S. Lazio Rugby 1927), 79’ giallo a

Corcos (S.S. Lazio Rugby 1927), 80’+4’ giallo a Romagnoli (S.S. Lazio Rugby

1927)

*Man of the Match*: Mirko Amenta (Fiamme Oro Rugby)

*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro Rugby 5 Lazio 0

16 dicembre 2017

Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby

