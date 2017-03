CS-PREVIEW-FINALE-TROFEO-ECCELLENZA.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*PREVIEW FINALE TROFEO ECCELLENZA*

*SCELTA LA FORMAZIONE CHE AFFRONTERA’ IL VIADANA CAMPIONE IN CARICA*

*Casellato: «Il Trofeo Eccellenza è uno dei nostri obiettivi per questa

stagione. Sarà una finale all’altezza delle aspettative ed essendo una

partita secca e senza appelli, sarà fondamentale mostrare da subito il

carattere: noi vogliamo alzare quella coppa e ce la metteremo tutta

affinché torni nella nostra bacheca».*

*Roma* – Ultimo atto del Trofeo Eccellenza che vedrà sabato 1 aprile, al

“Ruffino Stadium – Mario Lodigiani” di Firenze, le Fiamme confrontarsi con

il Rugby Viadana detentore del Trofeo, per conquistare la sesta “ex Coppa

Italia” della loro storia.

L’ultimo successo cremisi nel torneo risale alla stagione 2013-14, quando

le Fiamme, grazie ad un finale di partita che stordì gli avversari della

Rugby Rovigo, alzarono la coppa nella splendida cornice dello stadio “Mario

Battaglini” sotto gli occhi dello stesso allenatore che si troveranno di

fronte sabato prossimo a Firenze: Filippo Frati.

Quella tra Fiamme e Viadana sarà, tra l’altro, anche una “sfida nella

sfida”, dato che le due squadre anche in campionato stanno lottando per

conquistare la quarta piazza, distanziate da soli due punti a tre giornate

dalla chiusura della regular season.

Dunque, sono molte le motivazioni di questa partita, così come conferma

anche coach Umberto Casellato: *«Il Trofeo Eccellenza è uno dei nostri

obiettivi per questa stagione. La mia squadra sabato scorso nel derby ha

dimostrato di non fare sconti a nessuno e di sapersi difendere con le

unghie e con i denti fino alla fine della partita, anche a risultato già

ampiamente acquisito. Questo è lo spirito che ho chiesto ai miei ragazzi di

mettere in campo sabato pomeriggio e in tutte le altre partite che mancano

da qui alla fine della stagione. Certo, il Viadana non starà a guardare,

anzi, i gialloneri hanno dimostrato di essere un cliente ostico per tutti

e, rispetto a quando li abbiamo battuti a casa nostra poco più di un mese

fa, hanno recuperato alcuni giocatori importanti. Noi, di contro, non

potremo schierare la formazione migliore, ma l’ampia rosa di cui dispongo,

mi permette di rimpiazzare chi manca con giocatori di qualità. Sarà una

finale all’altezza delle aspettative ed essendo una partita secca e senza

appelli, sarà fondamentale mostrare da subito il carattere: noi vogliamo

alzare quella coppa e ce la metteremo tutta affinché torni nella nostra

bacheca».*

Questo il XV scelto dallo staff cremisi per la finale del Trofeo

Eccellenza: prima linea composta da Fabio Cocivera, Alain Moriconi ed

Alessio Ceglie; in seconda prenderanno posto Gianmarco Duca ed Emiliano

Caffini, mentre in terza, insieme al numero 8 Mirko Amenta, ci saranno

Dennis Bergamin e Filippo Cristiano, che rileverà i gradi da capitano da

Roberto Quartaroli, infortunatosi nel derby di campionato con la Lazio;

Simone Marinaro vestirà la maglia numero 9, mentre in cabina di regia

ritornerà Filippo Buscema, con Andrea Bacchetti e Marcello De Gaspari alle

ali; i due centri saranno Giuseppe Sapuppo e Samuel Seno, con Amo Wilbore

che, come da consuetudine, chiuderà la formazione a estremo. In panchina

siederanno: Valerio Vicerè, Stefano Iovenitti, Giuseppe Di Stefano, Matteo

Zitelli, Davide Fragnito, Guido Calabrese, Maicol Azzolini e Pietro

Valcastelli.

Sarà il padovano Giuseppe Vivarini a dare il fischio d’inizio alle 15,30,

coadiuvato dai giudici di linea, Angelucci e Cusano, e dal quarto uomo,

Masetti.

*La probabile formazione*

Wilbore; De Gaspari, Seno, Sapuppo, Bacchetti; Buscema, Marinaro; Amenta,

Cristiano, Bergamin; Caffini, Duca; Ceglie, Moriconi, Cocivera

A disposizione: Vicerè, Iovenitti, Di Stefano, Fragnito, Zitelli,

Calabrese, Azzolini, Valcastelli

*31 marzo 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it