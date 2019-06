La società Amatori Parma Rugby è lieta di annunciare il ritorno a casa

di Francesco Cavatorti nel ruolo di Direttore Generale.

Lo scorso anno direttore organizzativo del Valorugby Emilia, *Francesco

Cavatorti* ritorna così in bluceleste dopo la parentesi della Lire, la

Lega dei Club nell’allora Super10 e soprattutto nella Federazione

Italiana Rugby, dove nel 2006 ha tenuto a battesimo la prima accademia

nazionale federale under 20, la “*Francescato*”, mantenendo la carica di

manager per 12 anni fino al giugno 2018.

Un ritorno di spessore quello di Cavatorti per proseguire nell’opera di

rafforzamento societario. Bluceleste sin dall’età di quattordici anni,

insieme ai pilastri storici della società con le*Tre Viole* sul petto,

Francesco è stato protagonista della crescita non solo sportiva ma anche

delle strutture come la costruzione a carico della società della prima

Club House a Parma, l’attuale sede dell’Amatori alla Cittadella del

Rugby. A soli trent’anni, nel 1987 diventa *presidente* succedendo a

Paolo Banchini, carica che manterrà per dodici anni fino al 1999 quando

Amatori e Noceto danno alla luce il Gr.A.N. Parma, la prima “franchigia”

della città.

/“Sono felice di ritornare all’Amatori Parma, /– le prime parole del

nuovo direttore generale –/la società che mi ha accolto nel lontano 1971

e dove sono cresciuto come uomo, sportivo e dirigente”./

Come nel suo stile Francesco ha già le idee chiare sugli obiettivi che

non sono solo finalizzati al risultato sportivo perché “/*A mio modo di

vedere il risultato è solo una conseguenza delle azioni di un club*. /–

prosegue Cavatorti – /L’Amatori deve diventare prima un *riferimento*

per la Comunità, un riferimento per le famiglie e soprattutto

un’*eccellenza* per i giovani, giovani che devono essere valorizzati ed

essere seguiti nel migliore dei modi, mettendo loro a disposizione

tecnici preparati e qualificati oltre che servizi come il Centro Estivo

o anche un’assistenza medica e sanitaria adeguata per gli atleti”./