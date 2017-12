Ultimo fine settimana sportivo dell’anno per i colori blucelesti impegnati nella giornata di domenica con i campi della Cittadella del Rugby di Moletolo a pieno ritmo sin dalla mattina quando l’under 16 targata VIBU ospiterà il Reno Bologna mentre all’ora di pranza inizierà il doppio scontro con il Romagna RFC. Primi a scendere in campo i ragazzi dell’Italgomma under 18 e nel pomeriggio la sfida delle due seniores per la nona giornata del campionato di serie B. L’under 14 disputerà un triangolare a Sorbolo e il minirugby sarà di scena ospite della Rugby Parma mentre il movimento femminile ritornerà in campo dopo la pausa natalizia.

Arca Gualerzi Amatori Serie B

Ultima fatica dell’anno per Andreozzi e compagni che domenica ospiteranno a Moletolo un Romagna RFC che partito con quattro punti di penalizzazione in classifica sta risalendo fino al settimo posto ottenuto domenica scorsa con la larga vittoria sul Modena 1965. Fondamentale per l’Arca Gualerzi la difesa contro il terzo attacco del campionato dopo Bologna e Rugby Parma.

Per il XV iniziale ancora tanti i dubbi di coach Viappiani che conta di recuperare qualche elemento dall’infermeria con la fisioterapista Sara Ghiretti e la nostra osteopata Valentina Del Piano che hanno fatto gli straordinari per ristabilire la lunga lista degli infortunati delle ultime settimane e in particolare di domenica scorsa. Come già dimostrato nelle scorse settimane la rosa a disposizione e i tanti giovani del vivaio non faranno mancare il loro apporto alla causa per mantenere il quarto posto sperando in un aiuto dai cugini della Rugby Parma che faranno visita al Livorno secondo in classifica. Calcio d’inizio come di consueto alle 14.30 con la direzione di Jacopo Fioravanti da Roma.

Italgomma Amatori under 18

Giro di boa per l’Italgomma Amatori, impegnato domenica nel nono turno del campionato elite di categoria quando a Moletolo arriverà il coriaceo Romagna RFC, squadra che occupa il settimo posto in graduatoria ma come la loro prima squadra in forte crescita come dimostrato dall’ultima gara dove ha sconfitto la franchigia del Costa Toscana conquistando il bonus offensivo grazie alle 7 mete realizzate. Calcio d’inizio sul sintetico della Cittadella del Rugby alle 13.00

VIBU Amatori under 16

Gara casalinga per l’under 16 bluceleste che chiude ospitando sempre sul sintetico di Moletolo quando domenica mattina alle 11.00 arriveranno i romagnoli del Reno Rugby Bologna con l’obiettivo della vittoria per chiudere bene questo 2017.

STARK Amatori under 14

Ritorna in campo l’under 14 che domenica mattina alle 10.00 sarà impegnata nel nuovo campo da rugby di Sorbolo in un triangolare con Colorno e Highlanders Formigine.

Minirugby

Nuovo impegno in via Lago Verde per il minirugby che dopo la lunga pausa anche a causa del maltempo ritorna a giocare ospite della Rugby Parma dove il 26 novembre scorso i piccoli hanno giocato l’ultimo impegno ufficiale. Domenica mattina a partire dalle ore 10.00 parteciperanno al concentramento per l’Amatori Parma una squadra under 6, 3 under 8, 2 squadre under 10 e 2 under 12.