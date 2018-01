Intenso il fine settimana per i colori blucelesti che scenderanno in campo tra sabato e domenica con quasi tutte le categorie e solo la seniores femminile a riposo. Clou del weekend la prima giornata di ritorno del campionato di serie B con l’Arca Gualerzi che riceve il Pesaro capolista ancora imbattuto con le sue undici vittorie consecutive. Prima dei ragazzi di Viappiani all’ora di pranzo duplice scontro Parma – Prato con Italgomma under 18 e Vibu under 16 che affronteranno in contemporanea a Moletolo i Cavalieri Union Prato Sesto. L’under 14 ospiterà sempre domenica mattina il Rugby Pieve mentre il minirugby e l’under 16 femminile andranno in trasferta rispettivamente a Viadana e Imola. Ad aprire il weekend però saranno i Barbones impegnati sabato pomeriggio in un torneo organizzato sui campi della Rugby Parma.

Arca Gualerzi Amatori Serie B

Ancora un difficile impegno per i blucelesti di Viappiani che domenica pomeriggio ospiteranno nella prima giornata di ritorno il Pesaro capolista ancora imbattuto e fino ad ora unica squadra di tutta la serie B a conquistare undici vittorie nel girone di andata. Un quindici, quello allenato dall’ex Gran Mazzucato, che punta senza mezzi termini alla promozione diretta in serie B senza passare dai play off e che quindi salirà a Parma deciso a fare bottino pieno. Con l’emergenza in mischia e con la prima linea decimata, Viappiani farà affidamento alla linea arretrata che avrà il difficile compito di penetrare la miglior difesa del girone. Fondamentale per tentare il colpaccio però sarà la disciplina soprattutto per non concedere occasioni all’apertura sudafricana Joubert che arrivato nella seconda metà del girone di andata è il miglior marcatore dei marchigiani. Appuntamento al consueto orario delle 14.30 alla Cittadella del Rugby di Moletolo sotto la direzione di Federico Boraso da Rovigo.

Italgomma Amatori under 18

Altro match d’alta quota per l’Italgomma under 18 che ospita i Cavalieri Prato Sesto primi in classifica in coabitazione con il Granducato con 4 punti di vantaggio sui blucelesti. Calcio d’inizio alle 12.00 a Moletolo.

VIBU Amatori under 16

Seconda partita casalinga consecutiva per la Vibu che domenica alle 12.00 ospiterà i Cavalieri Prato Sesto, dominatori del campionato e lanciati verso la seconda fase.

Stark Amatori under 14

Ad inaugurare la domenica di rugby alla Cittadella di Moletolo saranno i ragazzi di Spocci, De Rossi e Tolaini che alle 10.00 ospiteranno il Rugby Pieve per il challenge regionale.

Minirugby

Secondo concentramento consecutivo per il minirugby che domenica mattina sarà ospite del Rugby Viadana dove nella cornice dello stadio “Zaffanella” parteciperà con una under 6 e due squadre per le categorie dalla 8 alla 12. Prima match a partire dalle 9.30

under 16 femminile

Ritornano in campo le ragazze dell’Amatori Parma under 16, impegnate domenica mattina ad Imola per la settima tappa del campionato regionale. Prime partite alle 10.00

Barbones touch

Ad inaugurare il weekend bluceleste saranno però i Barbones che sabato pomeriggio a partire dalle 14.30 saranno impegnati sui campi della Rugby Parma in via Lago Verde per un torneo, il terzo “Memorial Guido Sani”, intitolato ad una figura storica non solo del rugby ma di tutto lo sport parmigiano.