Tutti in campo nel fine settimana i blucelesti, impegnati tra sabato e domenica con tutte le categorie maschili, femminili e old. Scontro Parma – Livorno per prima e squadra e giovanili con Arca Gualerzi e Vibu under 16 che ospiteranno il Livorno 1931 e in mezzo l’Italgomma under 18 riceverà la franchigia del Costa Toscana. Minirugby impegnato in due tornei distinti tra Noceto e Reggio Emilia nella giornata di domenica e le squadre femminili in campo a Forlì e Castel San Pietro mentre under 14 e Barbones scenderanno in campo rispettivamente contro Noceto e nel torneo dei ducati.

Arca Gualerzi Amatori Serie B

Ultime possibilità di aggancio al secondo posto per l’Arca Gualerzi che ospiterà alla Cittadella del Rugby il Rugby Livorno che occupa la seconda piazza insieme ai Medicei con un vantaggio di 13 punti rispetto ai blucelesti. Ennesima formazione da reinventare per coach Viappiani che recupera capitan Andreozzi e Dondi tra i primi otto uomini e Dondi nella linea arretrata ma che dovrà fare a meno di Tolaini infortunato alla spalla domenica scorsa, mentre è in forze l’impiego di Chiesi. Calcio d’inizio alle 15.30 con la direzione arbitrale del padovano Enrico Dardani.

Italgomma Amatori under 18

Ritorno a Moletolo per l’under 18 targata Italgomma con i blucelesti che alle 13.00 ospiteranno la franchigia territoriale del Costa Toscana quinta in classifica con 10 punti di ritardo dall’Amatori pur con una partita in più rispetto ai padroni di casa.

VIBU Amatori under 16

A inaugurare la triplice sfida Parma – Livorno saranno i ragazzi della Vibu che alle 12.00 ospiteranno a Moletolo il Rugby Livorno 1931 quarto in classifica.

Stark Amatori under 14

Anticipo al sabato pomeriggio per l’under 14, impegnata alle 16.00 alla “Cittadella del Rugby” di Moletolo per il derby con il Noceto.

Minirugby

Tempo di tornei per il minirugby che inaugura l’ultima parte di stagione partecipando a ben due tornei con i numerosi atleti blucelesti. Una squadra per categoria dall’under 6 alla 12 parteciperà a Noceto alla ventitreesima edizione del torneo “Colla – De Sensi” mentre le altre under 8, 10 e 12 parteciperanno all’ottava edizione del trofeo “Città del Tricolore” a Reggio Emilia. Prime partite alle 9.00 per entrambi i tornei.

Femminile

Coppa Italia Seven per le ragazze seniores e campionato regionale per l’under 16 femminile domenica mattina con le due compagini impegnate rispettivamente a Forlì e Castel San Pietro. Calcio d’inizio su entrambi i campo alle 10.00 anche se il responsabile Francesco Messori deve fare i conti con le influenze di stagione e sta valutando se partecipare a tutti e due gli appuntamenti o solo a uno dei due in base agli effettivi a disposizione.

Barbones

Di nuovo in campo anche i nostri Old che sabato mattina dalle 11.00 saranno impegnati al centro sportivo “ Le Mose”, casa dei Veterans Old Boys di Piacenza, per la seconda tappa del “Torneo dei Ducati”. Nutrita la truppa Barbones in campo con una squadra ufficiale e nel “superclub” degli Zebroni che sarà composto prevalentemente da alcuni dei 40 Barbones tesserati. Il torneo vede al comando dopo la prima giornata gli imbattuti nocetani dei Sancho Panza a 15 punti, tallonati dagli Zebroni anch’essi senza sconfitte all’attivo, ma a differenza dei pellirossa hanno due vittorie e un pareggio. Terzo posto invece per il team ufficiale dei Barbones.