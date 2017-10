Domenica fuoriporta per le compagini

blucelesti, tutte impegnate nel weekend lontano da Moletolo e i soli Barbones a

giocare sabato alla Cittadella del Rugby per l’Halloween Touch OLD Rugby,

torneo touch cui prenderanno parte 8 società tra cui i veneti dei Marmellotti

San Donà.

Arca Gualerzi Amatori Serie B

Prima di due trasferte

impegnative per i blucelesti di Viappiani che in una settimana affronteranno

domenica i toscani del Rugby Livorno e successivamente il Bologna Rugby 1928,

prima della consueta sosta novembrina di 4 settimane. Un solo punto divide le

due squadre che hanno lo stesso ruolino di marcia con 3 vittorie ed una

sconfitta ma con i blucelesti avanti di una posizione grazie ai due bonus

offesivi ottenuti nelle due gare casalinghe.

Italgomma Amatori under 18

Nuova trasferta toscana per

l’Italgomma Amatori che domenica allo stadio “Chersoni” di Iolo, inizio alle

12.00, sarà ospite dei Cavalieri Union Prato Sesto, al comando della classifica

a punteggio pieno insieme proprio ai blucelesti.

VIBU Amatori under 16

Trasferta a Prato anche per la

Vibu Amatori under 16 di Riaan Mey che domenica all’ora di pranzo affronterà i

toscani dei Cavalieri Union Prato Sesto, al comando della classifica dopo due

giornate a punteggio pieno ma che ha già dato prova della sua forza con già 20

mete segnate e soli 17 punti subiti in due partite.

STARK Amatori under 14

Trasferta a Reggio Emilia dove domenica

alla canalina, con inizio alle ore 10, i blucelesti dello Stark Amatori

cercheranno la rivincita contro il Rugby Reggio, vincente nel primo confronto

di inizio stagione.

Minirugby

Doppio impegno per il minirugby

con i piccoli guerrieri blucelesti impegnati nel piacentino sia domenica che

mercoledì 1 novembre. Si inizia domenica mattina alle 10.00 al centro sportivo

le Mose ospiti del Piacenza Rugby dove una under 6, due under 8, due under 10 e

una under 12 affronteranno oltre ai padroni di casa il Modena Rugby, Vignola,

Bologna 1928 e Val D’Arda mentre mercoledì, con inizio sempre alle 10.00,

l’Amatori Parma parteciperà al Torneo della Coppa organizzato dall’Elephant

Gossolengo.

Barbones Old Touch

Appuntamento sabato all’ora di

pranzo per i Barbones che sabato alla Cittadella del Rugby ospiteranno la prima

edizione dell’Halloween Touch OLD Rugby, torneo ad 8 squadre che precederà la

sfida di Guinness Pro14 tra le Zebre e i sudafricani dei Cheetahs in programma

allo stadio “Lanfranchi” alle 18.00