Ritorna alla vittoria l’Amatori Parma che alla Cittadella del Rugby sconfigge agevolmente i laziali dell’Union Rugby Viterbo. 47 a 12 il punteggio finale con 7 mete segnate tra cui la doppietta di Tommaso Rossi in una partita dominata in mischia e tocche dall’inizio alla fine con buoni palloni di qualità serviti alla linea arretrata. Di Amin Fawzi, Calì, Balestrieri e Dallatomasina le altre mete oltre a quella di capitan Carra che corona la sua prestazione con un 100% dalla piazzola.

Con la vittoria di oggi i blucelesti si riprendono nuovamente la settima posizione a spese del Florentia, sconfitto oggi a Perugia. Prossimo appuntamento per i ragazzi di Viappiani domenica prossima con l’ultima trasferta stagionale a Cesena contro il Romagna che precede i blucelesti al sesto posto con 8 punti di vantaggio.

Amatori Parma – Union Rugby Viterbo 47-12 (pt 21 – 5)

Marcatori: Pt. 6’m Amin Fawzi tr Carra, 18’m Rossi tr Carra, 22’m Mischia Viterbo, 36’m Calì tr Carra; st. 45’m Carra tr Carra, 65’m Rossi tr Carra, 70’m Balestrieri, 77’m tr Viterbo, 80’m Dallatomasina tr Orsenigo.

Amatori Parma Rugby: Orsenigo; Cantoni, Carra (cap.) (63’Pietroni), Balestrieri, Letizia; Mordacci, Ciccarelli; Ciasco (57’Dallatomasina),Chiesi, Andreozzi; Rossi (63’Corradi), Amin Fawzi (44’ Zanacca); Calì (69’Musi), Gatti (55’Saccò), Bertozzi (55’Visentin). All. Viappiani.

Union Rugby Viterbo: Andreoli (47’ Oguntimirin); Saccà, Basili, Agostini, Pompei; Menghini, Bonucci; Petroni, Forti, Santucci; Porchiella, Capati; Raschi (51’Pedullà), Borgatti (cap.) Mariottini (63’Meo). All.: Scorzosi

Arbitro: Federico Vedovelli (So)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 5; Union Rugby Viterbo 0

Note: Osservato un minuto di silenzio in memoria del ciclista Michele Scarponi, morto ieri durante un allenamento