L’Arca Gualerzi ad Arezzo per l’esordio in serie B, under 14 e 18 a Collegarola contro Modena e minirugby al torneo di Imola, questi gli impegni blucelesti del weekend che vede anche l’esordio delle due under 16 di Rugby Parma e Amatori nei campionati elite e regionale e i Barbones domenica pomeriggio a chiudere il fine settimana a Viadana.

Serie B

Domenica 14 ottobre dopo quasi due mesi di preparazione e un lungo ciclo di amichevoli anche con team di categoria superiore come Colorno o Settimo Torinese, riparte il campionato di Serie B che vedrà l’Arca Gualerzi Amatori impegnata ad Arezzo contro il Vasari.

Numerose le novità in casa Amatori, dalla guida tecnica con Marco De Rossi che ritorna sulla panchina bluceleste alle nuove ambizioni della società del presidente Daniele Ragone che punta a un campionato di vertice forte di un gruppo collaudato nei due anni con Roberto Viappiani in panchina cui si sono aggiunti i ritorni di vecchie conoscenze come Zanacca e Saccò e nuovi e mirati innesti di giovani giocatori ma con già all’attivo esperienze di categoria superiore come Masini e Negrello, uniti ai talenti blucelesti provenienti dalla nostra under 18.

Ancora qualche dubbio di formazione per Marco De Rossi che scioglierà le ultime riserve nell’allenamento di venerdì sera, anche se dovrà quasi sicuramente fare a meno di alcuni elementi chiave al rientro dagli infortuni del precampionato.

Campo di gioco sarà quello originario dell’Arrigucci di Arezzo come da calendario, dopo che il Vasari aveva chiesto l’inversione di campo a causa delle condizioni del terreno di gioco aretino e solo in settimana aver richiesto la riprogrammazione della gara in casa. Calcio d’inizio dunque in via Acropoli con la direzione arbitrale del signor Carlo Esposito di Napoli.

Under 18

Seconda di campionato per gli uomini di Piovan, Berardo e Grasso, con l’Italgomma che dopo la vittoria con bonus di domenica scorsa contro il Valorugby sarà impegnata domenica alle 13.30 a Collegarola ospite del Modena Rugby 1965.

Under 16

Un esordio in casa e uno in trasferta per la selezione Rugby Parma / Amatori, impegnata domenica nel campionato elite e regionale di categoria con i primi in trasferta allo stadio “Beltrametti” dove affronteranno alle 11.00 i Lyons Piacenza mentre la squadra regionale ospiterà alla “Cittadella del Rugby” di Parma i modenesi del Formigine con inizio alle 12.30.

Under 14

Seconda trasferta consecutiva per lo Stark Amatori, impegnato alle 10.00 di domenica mattina allo stadio “Collegarola” dove i blucelesti saranno ospiti del Modena Rugby 1965.

Minirugby

Secondo torneo consecutivo per i piccoli guerrieri blucelesti che dopo l’esordio di domenica scorsa a Sorbolo saranno in campo domenica mattina dalle 10.00 allo “Zanelli – Tassinari di Imola per il torneo organizzato dalla squadra locale de “Le Querce Rugby”.

Barbones touch Rugby

A chiudere il weekend saranno i nostri Old che con i Barbones parteciperanno domenica pomeriggio allo stadio “Zaffanella” di Viadana al “Caccia Day” dove affronteranno oltre ai padroni di casa degli Old Boys Rugby Viadana anche Old Devils Rugby Colorno, Rugby Mantova Old e Sancho Panza Rugby Noceto.