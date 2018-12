Tutti in campo nei rispettivi campionati le compagini blucelesti che con

la sola eccezione dello Stark under 14 impegnato domenica mattina alla

Cittadella del Rugby, giocheranno tutte lontano da Moletolo. L’Arca

Gualerzi Amatori va in cerca della quarta vittoria consecutiva a Siena

mentre l’Italgomma andrà a Prato e il minirugby a Fiorenzuola. In campo

anche la cadetta nel derby con il Noceto

*/Serie B/*

Trasferta a Siena per i blucelesti nell’ottavo turno di campionato con i

ragazzi di De Rossi impegnati allo stadio “Acquacalda” contro gli

universitari toscani noni in classifica con due vittorie nelle 6 partite

sin qui disputate. Torri e compagni attraversano un buon momento di

forma e sono decisi a proseguire la serie positiva per presentarsi al

meglio domenica prossima quando a Moletolo arriverà la corazzata

Civitavecchia. Calcio d’inizio alle 14.30 con la direzione affidata al

napoletano Domenico Gargiulo.

*/Serie C2/*

Nonostante il ritiro dal campionato di questa settimana prosegue

l’attività della squadra cadetta che domenica alle 12.00 affronterà al

“Nando Capra” il Rugby Noceto.

*/Under 18 elite/*

Trasferta insidiosa per l’Italgomma Amatori che domenica nella prima

delle due trasferte toscane affronterà i Cavalieri Union Prato Sesto

quarto in classifica a 4 lunghezze dei blucelesti. Calcio d’inizio alle

12.30 al Chersoni di Iolo.

*/Under 16 elite e regionale/*

Ritornano in campo i due quindici di Rugby Parma / Amatori con l’elite

impegnata al Banchini di via Lago Verde con il Rugby Livorno secondo in

classifica a 4 punti dai gialloblu. Trasferta a Carpi invece per la

regionale in campo domenica con inizio, come per la elite, alle 11.00

*/Under 14/*

Una sola squadra in campo nel prossimo fine settimana per lo Stark

Amatori a causa del ritiro di un avversario e posticipo di un’ora per i

blu celesti che domenica mattina alle 11.00 ospiteranno alla Cittadella

del Rugby il Bologna Rugby 1928.

*/Minirugby/*

Concentramento a Fiorenzuola per il minirugby che parteciperà con una

under 6, due under 8 e 10 ed una under 12. Calcio d’inizio domenica

mattina alle 10.00