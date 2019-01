Gentili colleghi e redazioni,

vogliate cortesemente aggiungere questa integrazione al commento post-partita di Umberto Casellato, inviato precedentemente nel comunicato stampa:

“Il cartellino rosso che mi ha dato l’arbitro è venuto dopo un tafferuglio a bordo campo e nella concitazione del momento ho rivolto a Su’A un insulto razzista per cui mi sono scusato con lui, con la squadra del Petrarca e la mia squadra. Mi dispiace per il mio comportamento, usare questo tipo di parole non fa parte del mio carattere e del mio essere”.

