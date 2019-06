RUGBY PARMA: a settembre l’International Rugby Camp in collaborazione con i Northampton Saints

Un importante accordo di collaborazione è stato raggiunto tra Rugby Parma e Northampton Saints www.northamptonsaints.co.uk/ . Dal 2 al 6 settembre quattro allenatori specializzati nel settore giovanile del club inglese tra i più prestigiosi e titolati d’Europa saranno ospiti della Rugby Parma dove terranno un camp Preseason finalizzato alla crescita sia degli atleti che degli allenatori/educatori.

Per consolidare ulteriormente il rapporto tra Rugby Parma, Northampton Saints e la loro Community – tra le principali del Regno Unito – inoltre, un gruppo composto da una decina di bambini inglesi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni è stato invitato a partecipare al camp e sarà ospite delle famiglie gialloblù.

Altissimo profilo quindi per questo camp internazionale, con allenamenti che si svolgeranno per la maggior parte in lingua inglese. Un’opportunità aperta anche a ragazzi ed allenatori/educatori al di fuori della Rugby Parma.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 luglio 2019 via mail a internationalcamp@rugbyparma.it mailto:internationalcamp@rugbyparma.it oppure direttamente presso gli uffici della Rugby Parma (via Lago Verde 6/A 43124 PARMA). Per informazioni scrivere a internationalcamp@rugbyparma.it mailto:internationalcamp@rugbyparma.it