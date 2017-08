*[invito] FEMI-CZ RRD: RILANCIO DELLA RUGBY ROVIGO DELTA E CAMPAGNA

ABBONAMENTI S.S. 2017/18 *

Gentili colleghi e redazioni,

con la presente la Rugby Rovigo Delta è lieta di invitarvi a partecipare

alla conferenza stampa indetta per *lunedì 7 agosto**p.v. **alle ore

1**1:30****nella sede della FEMI-CZ*, in viale del Lavoro 16 a Rovigo,

per illustrare il progetto di rilancio della Rugby Rovigo Delta e

presentare la campagna abbonamenti per la Stagione 2017/18.

Saranno presenti per la Rugby Rovigo Delta il Presidente comm. Francesco

Zambelli, il vicepresidente Nicola Azzi, il consigliere Raffaele Salvane

il direttore marketing Massimo Chiarelli.

Vi preghiamo di dare cortese conferma della vostra partecipazione

rispondendo al presente invito.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta