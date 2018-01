Roma – Benvenuti al nord, o meglio bentornati. Parafrasando il titolo di un

famoso film di qualche anno fa interpretato da Alessandro Siani e Claudio

Bisio, si può parlare dell’importante notizia venuta a galla nelle ultime

ore: la Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl), infatti, tornerà ad

avere una rappresentante del nord Italia nelle sue competizioni ufficiali e

nello specifico nella finale (in data unica) di Coppa Italia che si

disputerà a L’Aquila il prossimo 3 febbraio. E il nome del club non può

lasciare insensibili coloro che hanno seguito i passi del movimento di

rugby a 13 italiano sin dagli albori: la Rex Albinea, infatti, fu una delle

primissime squadre a partecipare alle competizioni dell’attuale Lirfl,

salvo poi fermarsi nelle ultime due stagioni per una serie di problemi

organizzativi. Ora, tramite l’impegno di Marco Parrello (che fu fondatore

dell’Albinea) e di Luca Ruggeri (centro classe 1991 della Nazionale che

fungerà da player-manager del nuovo gruppo), è stato possibile riformare

una squadra che cercherà di giocarsi le sue carte in terra aquilana e che

soprattutto riprenderà un discorso continuativo di partecipazione alle

competizioni di rugby a 13. «Nel nostro organico ci saranno ragazzi

provenienti dalle province di Reggio Emilia e Bologna, ma non solo – dice

Ruggeri – Il bacino è molto più ampio e accoglie anche altre regioni del

nord Italia: proprio per questo motivo non sarà facile allenarci assieme

prima dell’evento e quindi il prossimo 3 febbraio dovremo essere molto

bravi a trovare un’intesa di gruppo istantanea per poter ben figurare. La

cosa più importante, comunque, sarà divertirci e alimentare la nostra

passione nei confronti del rugby league in particolare e della palla ovale

in generale». Il ritorno dell’Albinea nelle competizioni della Lega

Italiana Rugby Football League (Lirfl) rappresenta un ulteriore segnale di

crescita del rugby a 13 e conferma che il 3 febbraio lo spettacolo a

L’Aquila sarà davvero di alta qualità.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

