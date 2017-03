Comunicato stampa congiunto

FEMI-CZ RRD e FÀEDÈSFA

del 07.03.2017

*LA RUGBY ROVIGO DELTA E FÀEDÈSFA ONLUS INSIEME PER I BAMBINI E AMATRICE*

In occasione del 158° Derby d’Italia andato in scena sabato scorso allo

Stadio “Mario Battaglini”, è iniziata la collaborazione tra la Rugby

Rovigo Delta e Fàedèsfa Onlus associazione benefica di Fratta Polesine,

che dal 2011 si impegna a raccogliere fondi da devolvere a favore di

persone svantaggiate, soprattutto per i più piccoli.

Una piccola parte dei soci di Fàedèsfa è arrivata allo Stadio dove, in

men che non si dica, ha allestito due stand per la vendita delle uova

pasquali. Le uova verdi targate Faedesfa erano in versione speciale

decorate con il laccio rossoblù della Rugby Rovigo Delta. Un omaggio che

la ONLUS polesana ha voluto fare ai campioni d’Italia in carica e a

tutti i loro tifosi. I gazebo con le uova si potranno trovare anche nei

prossimi appuntamenti casalinghi dei Bersaglieri. L’intero ricavato

della campagna di solidarietà 2017 delle uova di cioccolato (del costo

di 6 euro l’una), sarà devoluto interamente ad Amatrice, uno dei comuni

colpiti dal sisma che ha messo in ginocchio il centro Italia.

Un esclusivo uovo pasquale è stato anche donato come premio al Man of

the Match del Derby, il rossoblù Alberto Chillon. A consegnarlo il

Presidente del Comitato Regionale Veneto Marzio Innocenti, il Presidente

della Rugby Rovigo Delta Francesco Zambelli e il Presidente di Fàedèsfa

Andrea Pezzuolo.

La collaborazione fra il Club di viale Alfieri e l’associazione benefica

proseguirà però anche dopo la Pasqua con altri entusiasmanti progetti

che uniscono l’amore per i bambini e la passione per la palla ovale. Con

l’arrivo della bella stagione, infatti, la Rugby Rovigo Delta e Fàedèsfa

(che vanta più di 600 soci, di cui 80 operativi) daranno vita a

“BersagliottoLand”, un’area gioco dello Stadio Battaglini dedicata ai

bambini che accompagnano i genitori alle partite dei rossoblù.

A “BersagliottoLand”, mentre i bambini si divertiranno insieme ad

educatori professionisti, i genitori potranno gustarsi il match dei

Bersaglieri. Questa iniziativa s’inserisce nel progetto voluto dalla

Rugby Rovigo Delta volto a rendere lo Stadio Battaglini sempre più “la

casa” dei tifosi rossoblù. “BersagliottoLand” verrà inaugurato in

occasione della partita tra la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e il Mogliano

Rugby di sabato 8 aprile 2017.

Gli scatti in allegato sono di Fabio Mantovani/Foto Studio Mantovani

