Sconfitta a Firenze per l’Amatori Parma nello scontro diretto per la settima posizione, il Florentia conquista anche il bonus offensivo e scavalca i blucelesti al settimo posto in classifica.

Partita dai due volti con un primo tempo equilibrato fino al cartellino giallo di Ciccarelli che lascia in inferiorità numerica i blucelesti e il Florentia è bravo ad approfittarne segnando due mete rapida successione di cui la seconda su intercetto in una fase offensiva degli Amatori. Ristabilita la parità numerica Carra e compagni cercano la rimonta sfiorando più volte la meta ma riescono a segnare solo con un calcio piazzato del capitano cui replica allo scadere il Florentia con la terza meta. Nel secondo tempo i padroni di casa allungano con altre 3 mete ma gli Amatori non demordono e allo scadere accorciano le distanze con la meta di Balestrieri che Carra trasforma per il 36 a 17 finale.

Florentia Rugby – Amatori Parma 36 – 17 (pt 17 – 3)

Marcatori: Pt. 24’m tr Florentia, 26’m Florentia, 38’cp Carra, 40’m Florentia; S.t. 44’m tr Florentia, 50’m tr Florentia, 57’m Florentia, 80’m Balestrieri tr Carra.

Amatori Parma Rugby: Orsenigo; Cantoni, Balestrieri, Carra (cap.), Fontana (Pietroni); Mordacci, Ciccarelli; Dallatomasina (Ciasco),Chiesi (Belli), Andreozzi; Rossi (Corradi), Amin Fawzi (Scarica); Calì (Visentin), Gatti (Musi), Bertozzi. All. Viappiani.

Arbitro: Marco Carrera (Roma)

Ammoniti: 22’ Ciccarelli (Amatori).

Punti conquistati in classifica: Florentia 5; Amatori Parma 0