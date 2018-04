Non riesce la terza vittoria consecutiva all’Arca Gualerzi Amatori che allo Stadio del Rugby di Cesena è sconfitta da un Romagna che conquista così il quinto posto scavalcando proprio i blucelesti. 27 a 0 il risultato finale con i padroni di casa con più motivazioni e superiori in ogni fase di gioco, che ipotecano la vittoria già nella prima frazione con due calci di punizione e due mete nell’ultimo quarto d’ora prima del riposo. Timida reazione dei blucelesti nella ripresa, giocata quasi interamente in superiorità numerica per l’espulsione del loro pilone Coppola, ma l’eccessivo nervosismo dell’Amatori e l’ottima difesa del Romagna, che segna ancora a poco più di 5 minuti dalla fine, non permette ad Andreozzi e compagni di segnare alcun punto.

Romagna RFC – Arca Gualerzi Amatori Parma 27-0 (Pt 20-0)

Marcatori: Pt 4’cp Soldati, 18’cp Soldati, 25’m Greene tr Soldati, 40’m Baldassarri tr Soldati; St 33’m Sgarzi tr Soldati

Romagna RFC: Donati; Spighi (68’ Pierozzi), Fiori (68’ Bersani), Di Lena, Di Franco; Onofri, Soldati; Maroncelli (68’ Paganelli), Baldassarri, Greene (49’ Assirelli); Dell’Amore (49’ Strada), Sgarzi; Fantini A (68’ Lepenne), Velato (59’ Manuzi), Coppola. All: Luci

Amatori Parma Rugby: Orsenigo; Pietroni, Bianconi, Carra (66’ Fontana), Cantoni; Fava, Mezzadri (55’ Torelli); Balestrieri, Scarica, Andreozzi (Cap.); Corradi (55’ Belli), Rossi; Calì (63’ Staibano), Tolaini (49’ Bertozzi), Amin Fawzi (49’ Ciasco). All: Viappiani

Arbitro: Palombi (Romagna)

Espulso: 7’ st Coppola

Punti conquistati in classifica: Romagna 4; Amatori 0