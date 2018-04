Penultima trasferta di campionato per l’Arca Gualerzi che domenica pomeriggio andrà a Cesena ospite dal Romagna che contende ai blucelesti il quinto posto con i ragazzi del presidente Daniele Ragone avanti con un solo punto di differenza. Senza più nulla da chiedere al campionato coach Viappiani darà ampio spazio a chi ha giocato meno e probabilmente chiamerà tra i 22 alcuni giocatori dell’under 18 anche per risparmiare alcuni giocatori in vista del derby ducale dove la vittoria sul campo dei blucelesti manca dal dicembre 2014. Derby che si disputerà in anticipo sabato 6 maggio e per l’occasione la cornice sarà lo stadio “Sergio Lanfranchi” casa delle Zebre Rugby Club che questo sabato termineranno il proprio campionato.

Stark Amatori under 14

Triangolare a Reggio Emilia domenica mattina per i blucelesti che dalle 10.00 affronteranno i diavoli rossoneri e il Pieve di Cento.

Minirugby

Riposo per l’intero minirugby bluceleste in vista del “Torneo Bottacin” a Padova in programma martedì 1 maggio.

Seniores femminile

Recupero della sesta giornata del girone regionale di Coppa Italia per le ragazze di Francesco Messori, impegnate domenica mattina dalle 10.00 al Gallery di Ravenna.

