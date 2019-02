Sconfitta a testa alta a Firenze per l’Arca Gualerzi che alla ripresa

del campionato di Serie B cede al Florentia capolista.

31 a 0 e 5 mete subite dai blucelesti che però a dispetto del punteggio

escono dal campo a testa alta contro una squadra sicuramente cresciuta

rispetto all’andata e che occupa meritatamente la prima posizione di

classifica.

Nonostante le 5 mete subite contro un Florentia superiore in mischia,

punti d’incontro e nelle touche, i ragazzi di De Rossi lottano per tutti

gli ottanta minuti provando ad attaccare ma troppi errori in ultima fase

e l’ottima difesa dei ragazzi di Ferraro, non a caso la migliore del

girone e seconda di tutta la serie B dietro solo il Casale, nega ai blu

celesti di segnare punti.

Adesso ancora un fine settimana di riposo prima del prossimo

appuntamento del 3 marzo quando alla Cittadella del Rugby arriverà il

Livorno.

**

*/Il tabellino/*

*Florentia Rugby vs Arca Gualerzi Amatori31 – 0*(Pt 21 – 0)

Marcatori: Pt 8’m Timperanza tr Bernacchioni, 20’m Timperanza tr

Bernacchioni, 40’m Valente tr Bernacchioni; 50’m Vicerdini, 72’m Timperanza

*Florentia Rugby: *Zappitelli;**Fasano, Ferrara, Ghini, Fei; Valente

(Cap.), Bernacchioni; Baggiani, Gatta (65’ Rossi), Timperanza; Zonta

(60’ Falchini), Rialti; Tangredi (55’ Ciaramelletti), Nannini (55’

Guidotti), Spatola (30’ Vicerdini). Non entrati: Martini, Ciencetti.

All. Ferraro*

Arca Gualerzi Amatori: *Tonelli (65’ Dondi); Ciju, Bianconi, Masini,

Spagnoli; Santillo (24’ Maghenzani), Gherri (58’ Mezzadri); Balestrieri

(Cap.), Sandri, Kouassi (27’ Saccò); Armantini, Scarica; Visentin (43’

Bertozzi), Ciasco (45’ Rossi), Calì (56’ Amin Fawzi). All.: De Rossi

Arbitro: Vincenzo De Martino (NA)

Ammonito: 41’Saccò (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Florentia 5; Amatori Parma 0