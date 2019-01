Seconda gara casalinga consecutiva per l’Arca Gualerzi che nella prima partita del girone di ritorno affronterà il fanalino di coda del Vasari Arezzo. Occasione ma anche necessità di turnover per Marco De Rossi che dovrà fare a meno non solo ai numerosi infortunati che affollano l’infermeria ma anche ad Alex Negrello, squalificato dal giudice sportivo nel finale della gara contro Jesi di domenica scorsa.

Ultima gara prima della sosta di 3 settimane, la partita che giocherà sul sintetico della Cittadella del Rugby al consueto orario delle 14.30 e sarà arbitrata dal fischietto toscano Barbara Guastini di Prato.

Il programma bluceleste del weekend

Under 18 elite

Seconda gara del girone di ritorno per l’Italgomma under 18 che al consueto orario delle 12.30 affronterà sul sintetico della Cittadella del Rugby il Modena Rugby 1965, capace nella partita di andata giocata a Collegarola di avere la meglio proprio sui blucelesti.

Under 14

Chiamato a riscattare l’opaca prova dello scorso 20 gennaio, lo Stark Amatori sarà di scena sabato pomeriggio a Piacenza dove, alle 16.00 e a seguire alle 17.00, affronterà in un doppio confronto le due squadre le omologhe dei Lyons.

Minirugby

L’Amatori Parma Rugby ospiterà domenica mattina alla Cittadella del Rugby la tappa del concentramento regionale cui prenderanno oltre 400 atleti dai 5 ai 12 anni. Dalle 10.00 si affronteranno le under 6, 8, 10 e 12 di Rugby Parma, Valorugby Emilia, Modena Rugby 1965, Carpi, Vignola e Lanfranco, oltre alla under 12 del Rugby Livorno.

Under 16 elite e regionale

Giornata di trasferte per le due under 16 di Rugby Parma e Amatori con l’elite, ancora imbattuta in campionato, impegnata nel livornese contro il Rosignano mentre la squadra regionale affronterà i Lyons Piacenza. Calcio d’inizio alle 12.30 per l’elite e alle 11.00 per la regionale.