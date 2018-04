Weekend di trasferte il prossimo per il movimento bluceleste, impegnato nella giornata di domenica con la trasferta più lunga a Rieti che toccherà l’Arca Gualerzi nel campionato di serie B. l’under 16 e 18 giocheranno rispettivamente a Bologna e Cesena mentre l’under 14 prenderà parte al Super Challenge di Colorno. Il minirugby parteciperà al concentramento di Formigine mentre le uniche a giocare alla Cittadella del Rugby saranno le ragazze dell’under 16 che ospiteranno la tappa del campionato regionale.

Arca Gualerzi Amatori Serie B

Trasferta laziale per l’Arca Gualerzi che chiuderà il weekend bluceleste allo “Iacoboni” di Rieti quando alle 15.30 affronterà i locali dell’Arieti. I laziali occupano attualmente il nono posto in classifica a 10 punti dai blucelesti che si ritrovano al sesto posto scavalcati nell’ultimo turno dal Romagna.

Italgomma Amatori under 18

Ultima gara della stagione regolare per l’under 18 targata Italgomma, in trasferta sul campo “Cervese “Sud” di Cesena dove affronterà il Romagna RFC. Con l’occhio già proiettato al barrage di domenica 22 aprile, i blucelesti cercheranno la vittoria con bonus con uno sguardo a Livorno dove il Granducato affronterà nel derby il Costa Toscana. Una eventuale sconfitta del Granducato e la contemporanea vittoria con bonus dei blucelesti potrebbe consegnare all’Italgomma il secondo posto in classifica con la disputa del barrage della settimana prossima tra le mura amiche.

VIBU Amatori under 16

Ultima gara di campionato anche per l’under 16 che domenica alle 13.30 affronterà al “Barca” di Bologna il Reno Rugby.

Stark Amatori under 14

Secondo torneo di alto livello consecutivo per l’under 14 di Spocci, De Rossi e Tolaini, impegnata nella giornata di domenica per il Memorial “Paolo Quintavalla”, quinta tappa del circuito Super Challenge di categoria dove partecipato società tra le più quotate in Italia. Prime partite dalle 10.00 sul “Maini” di Colorno per i blucelesti, inseriti in un girone a 4 con Gispi Prato, Cus Milano e Rovato.

Minirugby

Concentramento regionale dopo le fatiche del Memorial Amatori per il minirugby targato Rolly che domenica mattina dalle 10.00 sarà di scena a Formigine nel modenese con due attività distinte. Concentramento regionale insieme a tutte le squadre emiliano romagnole per l’under 6 mentre due squadre per le categorie under 8, 10 e 12 affronteranno oltre ai padroni di casa degli Highlanders Formigine, anche Fiorenzuola, Guastalla, Leoni di Cavezzo, Lyons Bologna, Querce e Rugby Bologna 1928.

Under 16 femminile

Appuntamento casalingo per l’under 16 femminile bluceleste che ospiterà alla Cittadella del Rugby di Parma il recupero della nona giornata del campionato regionale, dove contemporaneamente si disputerà anche il campionato under 14. Prime partite alle 10.00