Giro di boa per l’Arca Gualerzi Amatori che nell’ultima gara di andata del campionato di Serie B ospita alla Cittadella del Rugby di Moletolo il Rugby Jesi, nono in classifica ad 8 lunghezze dei blucelesti. Avversario alla portata dell’Amatori quello marchigiano con i ragazzi di capitan Torri chiamati ad una reazione dopo la sconfitta nel finale subita nel derby e per interrompere la striscia negativa tornando alla vittoria che manca dal 1 dicembre contro il Modena Rugby. Sicuro assente della partita sarà Riccardo Cantoni, uscito per infortunio domenica scorsa. Calcio d’inizio alle 14.30 con la direzione arbitrale affidata al signor Alberto Favaro di Venezia.

Il programma bluceleste del weekend

Under 18 elite

Archiviato il girone di andata con la bella vittoria sul Livorno, l’Italgomma Amatori di Berardo e Piovan sarà impegnato nel derby con i reggiani del Valorugby Emilia, gia sconfitto a Moletolo Calcio d’inizio alle 12.30 in via Assalini al “Crocetta Canalina” di Reggio Emilia.

Under 14

Riprendono gli impegni ufficiali per lo Stark Amatori che sarà impegnato domenica in due derby contro Rugby Parma e a seguire Rugby Noceto. Prima partita alle 10.00 e la seconda alle 11.00 alla “Cittadella del Rugby” di Parma.

Under 16 elite e regionale

Doppio impegno casalingo di Rugby Parma / Amatori con l’elite che ospita alle 11.00 sui campi di via Lago Verde il Modena Rugby 1965 con l’obiettivo di conservare l’imbattibilità mentre a seguire alle 12.30 la selezione partecipante al campionato regionale affronterà il Valorugby Emilia sempre al “Banchini”.

Minirugby

Ripresa ufficiale dell’attività anche per il minirugby targato Rolly, ospite domenica del Rugby Bologna 1928 nel concentramento regionale. Prime partite alle 11.00 sui campi della Dozza in via Romita.

Per essere sempre aggiornato su tutte le novità dell’Amatori Parma Rugby iscriviti alla nostra Newsletter www.amatoriparmarugby.com/iscriviti-alla-newsletter-amatori-rugby/ .