Terza sconfitta consecutiva per l’Arca Gualerzi Amatori, sconfitto in casa dalla capolista Romagna RFC che continua così la sua corsa a punteggio pieno dopo 4 giornate.

34 a 13 il risultato finale con l’Arca Gualerzi che pur soffrendo in mischia e sui punti d’incontro è rimasta in partita fino all’inizio del secondo tempo reagendo alle 2 mete iniziali del Romagna, al 7’ minuto con Martinelli che sfrutta un buco della difesa bluceleste schiacciando sotto i pali e nella seconda parte della prima frazione quando dopo 22 minuti l’arbitro non concede un vantaggio in attacco ai blucelesti fischiando invece un fallo a favore degli ospiti che calciano in touche e sugli sviluppi della rimessa laterale si vedono assegnare una meta tecnica. A meno di dieci minuti dal termine a riaprire la gara è la meta in rolling maul di Bertozzi e la conseguente trasformazione di Negrello da posizione angolata con i blucelesti che si portano a meno 1 ma che allo scadere scelgono di andare in touche anziché calciare da facile posizione per il possibile vantaggio.

La ripresa vede un predominio territoriale ospite con il Romagna subito in meta dopo 3 minuti con Bertoni e dieci minuti dopo con Gallo dalla piazzola che riporta i galletti sopra il break, momento da cui si svolgono mischie no contest a causa dell’infortunio a Bertozzi. Nell’ultimo quarto di gara c’è la reazione bluceleste con l’Amatori che però non riesce a violare la difesa avversaria anche a causa di molti errori in fase di trasmissione del pallone. Nel finale il Romagna prende il largo segnando la meta del bonus a 3 minuti dal termine e in pieno recupero la meta che con la trasformazione di Gallo fissa il punteggio sul 34 a 13 finale.

Arca Gualerzi Amatori – Romagna RFC 13 – 34 (Pt 13 – 14)

Marcatori: Pt 7’m Martinelli tr Gallo, 14’cp Negrello, 22 m tecnica Romagna, 26’cp Negrello, 32’m Bertozzi tr Negrello; St 3’m Bertoni, 13’cp Gallo, 37’m Buzzone, 45’m Sgarzi tr Gallo

Arca Gualerzi Amatori Parma Rugby: Tonelli; Letizia, Bianconi (69’ Carra), Masini, Dondi (82’ Mezzadri); G. Torri (Cap), Negrello; Balestrieri, Kouassi (44’ Massaroli), Cantoni; Scarica (54’ Sandri), Armantini; Staibano (44’ Amin Fawzi), Ciasco (71’ Guidi), Bertozzi (55’ Gatti). All.: De Rossi

Romagna RFC: Gallo; Di Franco (44’ Tauro), Fiori, Di Lena (76’ Green), Donati; Martinelli, Onofri; Maroncelli, Bertoni (66’ Villani), Lamptey (54’ Baldassarri); Buzzone, Sgarbi; Fantini (66’ Coppola), Velato, Pirini (44’ Manuzzi). Non entrato: Strada. All.: Luci

Arbitro: Tommaso Battini (BO)

Ammonito: 82’ Buzzone (Romagna)

Espulso: 82’ Massaroli (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 0; Romagna RFC 5