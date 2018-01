La reazione del secondo tempo e l’uno due di Maghenzani a 20 minuti dal termine non bastano all’Arca Gualerzi che cadono al “Banchini” di via Lago Verde consegnando il derby ducale alla Rugby Parma, superiore con in pacchetto di mischia e abile a sfruttare l’indisciplina bluceleste.

La prima frazione di gara è tutta di marca gialloblu con la Rugby Parma superiore in mischia ordinata e nei punti di incontro con il quindici bluceleste indisciplinato e incapace di sfruttare la propria linea di trequarti. Dopo un facile ma distante calcio in apertura è Righi Riva a sbloccare il risultato al 10’ ma la svolta della gara arriva a metà frazione con il giallo a Rossi che lascia l’Arca Gualerzi in inferiorità numerica e la Rugby Parma che allunga sempre con il mediano gialloblu e andando in meta poco dopo con Caselli che va a segno rubando una mischia ai 5 metri agli Amatori. Ristabilita la parità numerica, nel finale allungano ancora i padroni di casa con un piazzato concesso dall’arbitro per un’entrata laterale in ruck.

Un altro Amatori scende in campo nella seconda frazione con i ragazzi di capitan Andreozzi che entrano finalmente in partite assediando la metà campo gialloblu riaprendo la gara con due mete in rapida successione di Maghenzani e una difficile trasformazione di Giacomo Torri da posizione angolata. Poco più di un quarto d’ora da giocare e 4 punti che separano le due squadre, la Rugby Parma pare frastornata e la rimonta è possibile ma in una timida azione d’attacco dei padroni di casa è ancora il pack gialloblu a segnare con l’ex De Rosa vicino dai pali e la trasformazione di Righi Riva chiude di fatto la gara.

Inizio d’anno amaro dunque per l’Arca Gualerzi che con la sconfitta odierna scende dal terzo al quinto posto superato in classifica dal Bologna e dai Medicei, prossimi avversari dei blucelesti domenica prossima a Moletolo.

Rugby Parma – Arca Gualerzi Amatori 23 – 12 (Pt 16 – 0)

Marcatori: Pt.10’cp Righi Riva, 21’cp Righi Riva, 26’m Caselli tr Righi Riva, 36’cp Righi Riva; St 61’m Maghenzani tr Torri, 63’m Maghenzani, 68’m De Rosa tr Righi Riva

Rugby Parma: Biancaniello; Rollo (48’ Fontana), Zanichelli, S. Pelagatti, Manganiello (59’ Lauri); Quagliotti (43’ Rosi), Righi Riva; Caselli (cap), Soffredini, Poli (56’ Slawitz); Bosco (51’ Cavazzini), Bondioli; Tognolli (51’ Cammi), Silvestri (62’ De Rosa), M. Pelagatti. All.: Leaega

Arca Gualerzi Amatori Parma: Fava (73’ A. Orsenigo); U. Orsenigo, Maghenzani (77’ Gherri), Carra, L. Torri (43’ Balestrieri); G. Torri, Torelli; Rossi, Ciasco (73’ Scarica), Pedretti (56’ Cantoni); Corradi, Andreozzi (cap.); Amin Fawzi (41’ Calì), Gatti (41’ Tolaini), Bertozzi. All: Viappiani

Arbitro: Lorenzo Bruno (Udine)

Ammoniti: 20’ Rossi (Amatori); 87’ De Rosa (Rugby Parma)

Espulso: 85’ Tolaini (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Rugby Parma 4; Amatori Parma 0