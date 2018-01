Pesante sconfitta casalinga per l’Arca Gualerzi che viene sconfitta dai fiorentini de I Medicei che salgono così in terza posizione scavalcando proprio i blu celesti. 28 a 5 il punteggio finale con gli ospiti che mettono al sicuro il risultato già nel primo tempo quando in poco più di dieci minuti vanno a segno 3 volte, la prima al quarto d’ora con il numero 8 che finalizza da mischia ordinata in avanzamento, alla metà della prima frazione su penetrazione del flange gigliato e dopo 5 minuti con una giocata al largo dei trequarti de I Medicei che mandano in meta l’ala D’Aliesio.

A complicare le cose per i padroni di casa arriva il giallo a fine primo tempo a Rossi per avanti volontario ma tuttavia i blu celesti riescono a frenare le percussioni avversarie. Quando mancano 20 minuti al termine i blucelesti hanno l’occasione di riaprire la partita con I Medicei in doppia inferiorità numerica per i gialli a Biagini, Burattin e a D’Aliesio al rientro in campo del primo ammonito ma i ragazzi di Viappiani riescono ad andare a segno solo una volta con Carra e allo scadere subiscono anche la quarta meta facendosi intercettare il pallone in fase di trasmissione.

Sconfitta meritata per l’Arca Gualerzi contro un avversario apparso superiore in tutti i reparti e con più fame di vittoria rispetto ai blu celesti.

Arca Gualerzi Amatori vs Toscana Aeroporti I Medicei 5 – 28 (Pt 0 – 21)

Marcatori: Pt. 14’m Burattini tr Petrangeli, 21’m Santi tr Petrangeli, 25’m D’Aliesio tr Petrangeli; St. 29’m Carra, 79’m Petrangeli tr Petrangeli.

Arca Gualerzi Amatori Parma: A. Orsenigo (68’ Fava); Gherri (42’ U. Orsenigo), Balestrieri, Carra, Cantoni; G. Torri, Torelli; Rossi (78’ Spagnoli), Ciasco, Pedretti (55’ Minelle); Corradi (52’ Scarica), Andreozzi (cap.); Amin Fawzi (1’ Calì), Gatti, Bertozzi (79’ Musi). All: Viappiani

I Medicei: Elegi; D’Aliesio, D’Andrea, Petrangeli, Carvellati; Falleri, Gaito (80’ Guariento); Burattin, Santi, Di Donna; Massimo (64’ Ferrami), Biagini; Piccioli, Bartolini, Manigrasso (68’ Chiostrini). Non entrati: Falenni, Meyer, Calabrese, Semoli. All.: Lo Valvo

Arbitro: Giona Righetti (Vr)

Ammoniti: 43’ Rossi (Amatori), 60’ Biagini (I Medicei), 64’ Burattin (I Medicei), 67’ D’Aliesio (I Medicei), 80’ U. Orsenigo (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 0; I Medicei 5