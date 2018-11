Ritorna alla vittoria l’Arca Gualerzi Amatori che nel quinto turno di campionato alla Cittadella del Rugby di Moletolo sconfigge 47 a 22 il Reno Bologna conquistando il bonus offensivo e interrompendo così la serie di 3 sconfitte consecutive.

Nonostante i numerosi infortuni che hanno costretto coach De Rossi a ridisegnare la formazione e a spostare Negrello apertura con il giovane under 18 Francesco dodi mediano di mischia, i blucelesti sono stati superiori in ogni fase di gioco anche se qualche rilassamento di troppo a risultato acquisito ha permesso agli ospiti di andare a segno e conquistare allo scadere il punto di bonus.

Bonus offensivo conquistato già dopo mezz’ora di gioco dai padroni di casa con la quarta meta di Armantini che segue quella di Tonelli nella prima azione della partita e quelle di Balestrieri e Dondi che al 24’ porta per la prima volta l’Amatori sopra il break.

Nel secondo tempo De Rossi da spazio alla panchina facendo esordire in serie B il capitano della cadetta Matteo Carpi, il pilone Mike Philip e l’under 18 Francesco Colombo e l’Arca gualerzi allunga prima con la seconda meta personale di Dondi dopo un minuto dalla ripresa del gioco e con Balestrieri poi che che replica alla terza meta di giornata degli ospiti, ospiti che allo scadere vanno nuovamente in meta conquistando un punto di bonus offensivo.

5 punti in classifica ma soprattutto il ritorno alla vittoria per i blucelesti dopo il difficile avvio di campionato che ora guardano con più serenità alle prossime gare partendo dalla prossima trasferta di domenica prossima a Rieti.

Arca Gualerzi Amatori – Reno Rugby Bologna 47 – 22 (Pt 28 – 12)

Marcatori: Pt 1’m Tonelli tr Negrello, 6’m Murgulet tr Kharytonyk, 14’m Balestrieri tr Negrello, 17’ m D’Anastasio, 24’m Dondi tr Negrello, 31’m Armantini tr Negrello; St 41’m Dondi, 52’m Negrello tr Negrello, 59’m Santucci, 70’m Balestrieri tr Negrello, 80’m Cremonesi

Arca Gualerzi Amatori Parma Rugby: Tonelli; Letizia (49’ Carpi), Bianconi (45’ Carra), Masini, Dondi; Negrello, Dodi; Balestrieri, Ciusa (55’ Guidi), Sandri (45’ Colombo); Armantini, Corradi (45’ Scarica); Bertozzi (49’Philip), Saccò, Zanacca (49’ Calì). All.: De Rossi

Reno Rugby Bologna: Kharytonyk; D’Anastasio (74’ Mocka), Santucci, Natale, Ropa (46’ Asta); Furetti (Cap.), Carluccio; Rufail (70’ Cremonesi), Carisi (63’ Nadini), Frezzati; Dall’Omo, Babbini; Plicchi (38’ Corsini), Minore, Murgulet (53’ Ellimah). Non entrato: Vagheggini. All.: Ogier

Arbitro: Davor Vidackovic (MI)

Ammonito: 10’ Minore (Reno)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 5; Reno 0