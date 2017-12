Con un gran lavoro del pacchetto di mischia e nonostante la sequenza di infortuni che ha accompagnato i blucelesti già nel riscaldamento prepartita, l’Arca Gualerzi sbanca l’Arrigucci di Arezzo, scavalca i cugini della Rugby Parma e si porta ad una lunghezza dal Bologna terzo in classifica.

Nell’ultima trasferta dell’anno i ragazzi di capitan Andreozzi guadagnano 5 punti affatto scontati con l’Amatori che scende ad Arezzo già in formazione rimaneggiata e nel riscaldamento deve fare a meno anche di Pedretti per infortunio che costringe l’allenatore Viappiani a spostare in terza linea l’ala Cantoni inserendo nella linea arretrata Orsenigo.

Infortuni che hanno caratterizzato il corso della gara con l’Amatori che deve fare a meno già nella prima frazione di Fava Maghenzani e Contini, tutti usciti per infortunio e di Dondi nella ripresa ma nonostante tutto i blucelesti non si scompongono e anzi adattano il proprio gioco al campo reso pesante a causa della pioggia caduta durante tutto l’incontro, dominando nelle fasi statiche con il pacchetto che frutta alla fine tutte e sei le marcature.

Adesso una settimana separa i blucelesti dall’ultima gara dell’anno prima della sosta natalizia, una settimana in cui si spera di recuperare qualche elemento dall’infermeria per la partita di domenica prossima quando alla Cittadella del Rugby di Moletolo arriverà un Romagna RFC in ripresa dopo un inizio in sordina e determinato a scalare la classifica.

Vasari Arezzo vs Arca Gualerzi Amatori 19 – 38 (Pt 0-17)

Marcatori: Pt. 10’m Gatti, 26’m Contini tr G. Torri, 34’m Contini; St. 46’m Omizzolo tr Scartoni, 53’m Tolaini tr G. Torri, 55’m Omizzolo, 59’m Andreozzi tr G. Torri, 68’m Amin Fawzi tr G. Torri, 71’m Catone tr Scartoni.

Vasari Arezzo: Rupi; Gebbia, Fiore, Califano, La Barbera; Scartoni, Arostini; Innocenti, Omizzolo (Cap), Cardinale (Accioli); Donvito (Catone), Bruni; Renzetti (Giabbani), D’Antonio (Cojocaru), Serafini (Rossi). Non entrati: Mariotti, Piergentili. All.: Zelli

Arca Gualerzi Amatori Parma: Fava (30’ Bianconi); Orsenigo, Maghenzani (32’ Gherri), Carra, Dondi (45’ Spagnoli); G. Torri, Torelli; Andreozzi (cap.), Cantoni, Scarica (63’ Minelle); Corradi, Contini (40’ Amin Fawzi); Calì, Gatti (52’ Tolaini), Bertozzi. All: Viappiani

Arbitro: Vincenzo De Martino (Na)

Ammoniti: 8’ Rupi (Arezzo)

Punti conquistati in classifica: Vasari Arezzo 0; Amatori Parma 5