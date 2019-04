Sconfitta per l’Arca Gualerzi Amatori che nell’anticipo della diciottesima giornata cade al Comunale di Collegarola conquistando però il punto di bonus difensivo grazio alla meta del capitano Giuseppe Carra.

21 a 16 il risultato finale per i padroni di casa, capaci di andare a segno 3 volte e a a sfruttare la doppia superiorità numerica a metà della prima frazione di gioco per il giallo a Ciusa e al 63° per l’ammonizione a Tonelli. Per i blucelesti rimane il rammarico per aver sprecato l’occasione della vittoria a causa dell’indisciplina ma anche per i numerosi errori in attacco e in fase di finalizzazione.

Prossimo appuntamento per i blucelesti domenica prossima alla Cittadella del Rugby quando per la diciannovesima giornata l’Amatori ospiterà il Cus Siena.

Tabellino a cura dell’ufficio stampa Modena Rugby

Giacobazzi Modena Rugby 1965 – Arca Gualerzi Amatori Parma 21 – 16 (Pt 14 – 9)

Marcature: 4’cp Negrello, 6’cp Negrello, 23’m Rizzi tr Michelini, 29’cp Negrello, 40’m Biskupec tr Michelini; 72’m Furghieri tr Michelini, 79’m Carra tr Negrello.

Giacobazzi Modena:Biskupec; Petti (39’ Pedrielli), Michelini, Trotta, Di Pascale (76’ Tusini); Uguzzoni (50’ Utini), Esposito; Covi, D’Elia (64’ Furghieri), Cojocari; Dormi (77’ Casari), Venturelli M.; Righi (54’ Malisano), Rizzi, Morelli (64’ Secchi). All. Ivanciuc.

Amatori Parma: Maghenzani; Tonelli, Carra, Masini, Spagnoli; Negrello, Mezzadri; Rossi, Ciusa, Kouassi; Scarica, Andreozzi; Zanacca, Saccò, Calì. A disposizione: Bertozzi, Ciasco, Visentin, Armantini, Massaroli, Gherri, Ciju. All. De Rossi.

Arbitro: Mirco Sergi (Bologna).

Note: Spettatori 200 circa.

Ammoniti: 20’ Ciusa (Amatori), 39’ Cojocari (Modena), 63’ Tonelli (Amatori).

Calci: Michelini (Modena) tr 3/3, cp 0/1; Negrello (Amatori) tr 1/1, cp 3/3.

Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 4, Amatori Parma 1.