Passo falso per l’Arca Gualerzi Amatori che nell’ottava giornata di

campionato subisce la sconfitta sul campo del Cus Siena interrompendo

così la striscia di 3 vittorie consecutive.

14 a 3 il risultato finale con Siena che segna una meta per tempo

approfittando degli errori in attacco dei blucelesti e capitalizzando le

poche occasioni in cui entrando nei 22 dei ragazzi di De Rossi si è resa

pericolosa.

Partita vinta con merito dagli universitari che per tutti gli 80 minuti

hanno respinto gli attacchi blu celesti e quando in possesso del pallone

hanno usato efficacemente il piede per rimandare gli avversari in difesa

mentre da parte dell’Arca Gualerzi molti errori in fase di handling che

hanno vanificato il buon lavoro in touche e nelle mischie ordinate.

*Cus Siena – Arca Gualerzi Amatori 14 – 3* (Pt 7 – 0)

Marcatori: Pt 32’m Capresi tr Bartolomucci; St 52’cp Negrello, 75’m

Bartolomucci tr Bartolomucci

*Cus Siena Rugby: *Rossi; Faleri (45’ Grazi), Capresi, Bartolomucci (50’

Cianti), Gembal; Mondet, Trefoloni (Cap.); Moscatello, Fusi, Turchi (68’

Halderman Mezzetti); Mariani Carmignani, Landi (35’ Rocchigiani); Duprè

De Foresta (45’ Pezzuoli), Tanzini, Comandi. Non entrati: Tarloni,

Bocci. All.: Sacrestano

*Arca Gualerzi Amatori: *Bianconi; Guidi (76’ P. Dodi), Letizia (62’

Mezzadri), Masini, Carpi (59’ Sandri); G. Torri (Cap.), Negrello;

Balestrieri, Massaroli (41’ Cantoni), Ciusa (67’ Rossi); Corradi,

Armantini (59’ Scarica); Calì (41’ Fawzi), Saccò, Bertozzi. All.: De Rossi*

*Arbitro: Domenico Gargiulo (Napoli)

Ammoniti: 52’ Bartolomucci (Siena)

Punti conquistati in classifica: Cus Siena 4; Amatori Parma 0