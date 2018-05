Archiviata la vittoria nel derby di sabato scorso, domenica l’Arca Gualerzi chiuderà il campionato a Firenze dove al “Ruffino Stadium” affronteranno la squadra cadetta de I Medicei, fresca di promozione in Serie A ottenuta domenica scorsa sul campo del Bologna.

Ultima di campionato con i soliti problemi di formazione per l’Arca Gualerzi con la lista degli indisponibili che si è allungata con i nomi di capitan Andreozzi, Fava e Maghenzani ma ostenta ottimismo coach Viappiani che potrà contare sull’apporto dei giovani under 18 Torelli in mediana e Ciusa in terza linea, oltre a Fontana all’ala, giovani che si sono ben comportati nel derby della settimana scorsa.

Gara difficile quella di Firenze con i padroni di casa che non scenderanno in campo per festeggiare la promozione appena ottenuta al termine di una lunga cavalcata e ben 14 vittorie consecutive ma al contrario andranno alla ricerca dei 5 punti per mantenere la vetta della classifica conquistata domenica scorsa con l’aggancio al Pesaro grazie al bonus offensivo di Bologna.

I blucelesti al Festival dello sport

Weekend libero da impegni ufficiali per tutte le categorie il prossimo ma tutta la famiglia bluceleste dal minirugby alle giovanili, passando per le squadre femminili fino ai Barbones, parteciperanno nel pomeriggio di domenica nel parco cittadino della Cittadella a “Roba da Città, Festival dello Sport”, evento multi sport dedicato a tutti i bambini e ragazzi dove il famoso parco cittadino si animerà di migliaia di appassionati che potranno provare gratuitamente le più diverse discipline sportive. L’Amatori Parma Rugby vi aspetta nel prato centrale del parco a partire dalle 15.30