Seconda convincente vittoria consecutiva per l’Arca Gualerzi Amatori che sul neutro della Canalina di Reggio Emilia sconfigge agevolmente il fanalino di coda Vasari Arezzo conquistando il bonus offensivo già dopo trentacinque minuti di gioco.

Dieci mete in totale con l’Amatori sempre padrone del campo e superiore in tutte le fasi di gioco che in terreno di gioco in perfette condizioni e con una giornata tipicamente estiva ha potuto esprimere tutto il proprio potenziale offensivo, anche se qualche rilassamento di troppo in difesa ha rischiato di compromettere la partita con l’Arezzo che ad inizio secondo tempo riapre la partita scendendo per la prima volta sotto il break, anche se pronta è stata la reazione dei blucelesti che ristabiliscono le distanze alla ripresa del gioco con la seconda segnatura di giornata di Pietroni.

Oltre alle due mete, le prime in serie B di Umberto Pietroni, doppietta anche per Riccardo Cantoni e prima meta in bluceleste per il nuovo acquisto Fabio Staibano. Di Maghenzani, Belli, Rossi, Scarica e Ciasco le altre segnature e con i restanti 18 punti segnati da Giacomo Bianconi, autore di un buon nove su dieci dalla piazzola anche da posizioni difficili.

Prossimo appuntamento per l’Arca Gualerzi domenica prossima al canonico orario delle 15.30 con la punultima trasferta stagionale sul campo del Romagna RFC.

Arca Gualerzi Amatori – Vasari Arezzo 68 – 29 (Pt 22 – 12)

Marcatori: Pt. 3’m Maghenzani tr Bianconi, 7’m Belli tr Bianconi, 13’m Piergentilini, 27’m Pietroni, 35’m Cantoni tr Bianconi, 36’m Piergentilini tr Scartoni; St. 45’m Cocchi, 47’m Pietroni tr Bianconi, 54’m Rossi tr Bianconi, 60’m Vespi tr Scartoni, 63’m Scarica tr Bianconi, 66’m Cantoni tr Bianconi, 72’m Califano, 75’m Staibano tr Bianconi, 78’m Ciasco tr Bianconi

Arca Gualerzi Amatori: Maghenzani (40’ Fava); Pietroni (54’ Giampellegrini), Bianconi, Cantoni (cap.), Fontana; Orsenigo, Mezzadri; Scarica, Pedretti (30’ Andreozzi), Belli (47’ Ciasco); Corradi (47’ Rossi), Minelle; Calì, Gatti (58’ Musi), Amin Fawzi (58’ Staibano). All.: Viappiani

Vasari Arezzo: Vespi; Cocchi, Bruni, Piergentili, Mangano (57’ Mariotti); Scartoni, Rupi; Califano, Catone, Accioli; Donuito, Giusti; Serafini, Cojosaru, Renzetti (41’ Roselli). Non entrato: Bouguerra All.: Zelli

Arbitro: Matteo Bertocchi (CA)

Ammoniti: 6’ Catone (Arezzo), 72’m Giampellegrini (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 5; Arezzo 1