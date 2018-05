gli oltre duemila spettatori del “Sergio Lanfranchi” prestazione superlativa dell’Arca Gualerzi che riscatta l’opaca prestazione nel derby dell’andata segnando 5 mete ai cugini gialloblu che aggiunti ai 17 punti al piede per Fava, un solo errore per lui dalla piazzola nella trasformazione dell’ultima meta, fissano il punteggio sul 42 a 15 con gli Amatori che tornano così alla vittoria sul campo nel derby ducale, vittoria che mancava dal dicembre 2014.

Toccante prima della gara il ricordo di Rebecca Braglia con le due squadre schierate che indossavano una maglia bianca con la scritta “Ciao Rebecca” insieme alle squadre femminili di Colorno e Amatori, le ultime due squadre di Rebecca.

“Invio a tutti coloro che si apprestano a giocare il derby rugbistico di Parma, alle ragazze dell’Amatori e del Colorno e a tutti i presenti il mio saluto invitando tutti a onorare il Rugby in ricordo della mia Rebecca che questo sport amava. A tutti un abbraccio e un invito a dare come sempre il meglio di se indipendentemente dal risultato”, questo il messaggio che Giuliano, il padre di Rebecca ha voluto mandare a tutti gli oltre duemila spettatori presenti oggi sulle tribune dello stadio Lanfranchi.

Dopo il minuto di silenzio ha inizio la partita e il gioco è subito in mano ai padroni di casa che sfruttano il nervosismo e la fallosità dei gialloblu che frutta 9 punti dal piede di Fava nella prima mezz’ora. Risponde la Rugby Parma con Righi Riva da posizione angolata ma a 5 minuti dalla fine della prima frazione arriva la prima meta dell’incontro con Bianconi che finalizza una bella azione di Cantoni che partito dalla propria metà campo sposta il gioco sul lato opposto servendo per il numero 14 bluceleste e Fava trasforma per il 16 a 3 con cui si chiude la prima frazione.

Nel secondo tempo in 5 minuti Andreozzi e compagni chiudono la gara prima con il giovane Torelli sugli sviluppi di una touche e poi con Cantoni che recupera palla sulla propria linea di meta e dopo una corsa solitaria di 100 metri deposita in mezzo ai pali. Gli ultimi 25 minuti sono tutti di marca bluceleste con la Rugby Parma a segno però con una bella meta di Rollo cui ribatte subito Bertozzi su una rolling maul dopo una touche ma alla ripresa del gioco un rilassamento dei blucelesti consente a Massera di bucare la difesa dell’Arca Gualerzi. Al settantaduesimo l’ultima meta della partita con l’esordiente Tonelli entrato da pochi minuti e Fava che sbaglia l’unico calcio della giornata.

Ottima reazione quindi dell’Amatori Parma, superiore in mischia ordinata, nel gioco aperto e in touche con una buona percentuale di rimesse da lancio avversario rubate, che riscatta l’opaca prestazione di 6 giorni fa a Cesena contro il Romagna e soprattutto la gara di andata giocata sui campi di via Lago Verde.

Arca Gualerzi Amatori – Rugby Parma 42 – 15 (Pt 16 – 3)

Marcatori: Pt. 6’cp Fava, 18’cp Fava, 28’cp Fava, 30’cp Righi Riva, 36’m Bianconi tr Fava; St. 45’m Torelli tr Fava, 49’m Cantoni tr Fava, 57’m Rollo, 61’m Bertozzi tr Fava, 63’m Massera tr Biancaniello, 72’m Tonelli

Arca Gualerzi Amatori: Fava; Bianconi, Maghenzani, Carra (67’ Tonelli), Cantoni; Torri, Torelli (64’ Mezzadri); Balestrieri, Scarica (71’ Belli),Ciusa; Andreozzi (Cap.) (71’ Corradi), Rossi; Bertozzi (67’ Amin Fawzi), Gatti (51’ Ciasco), Staibano (62’ Calì). All.: Viappiani

Rugby Parma: Zanichelli; Massera, Manganiello, Pelagatti S., Imparato (41’ Rollo); Biancaniello, Righi Riva (51’ Lauri); Slawitz (47’ Cavazzini), Caselli (Cap.), Poli; Colla (62’ D’Elia), Bondioli (62’ Calcagno); De Rosa (51’ Cammi), Silvestri, Tognolli (51’ Palma). All.: Leaega

Arbitro: Elia Rizzo (Cr)

Giudici di linea: Clara Munarini; Chiara Vanini

Ammoniti: 68’ Biancaniello (Rugby Parma)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 5; Rugby Parma 0

