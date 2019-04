Ritorno alla vittoria per l’Arca Gualerzi che sul sintetico della

Cittadella del Rugby di Parma, grazie alla reazione nella seconda

frazione di gioco, rimonta e batte il Cus Siena con il punteggio di 34 a 15.

Gara dai due volti quella dei blu celesti che nella prima frazione di

gioco subiscono il gioco degli ospiti che si portano sul 10 a 0, prima

con una punizione a metà parziale di Filippo Bartolomucci e

successivamente con il pilone Duprè De Foresta al 30°, cui replica poco

dopo *Negrello* che da il via alla rimonta dell’Arca Gualerzi.

Nella seconda frazione gli Amatori proseguono come avevano concluso e

prendono il largo grazie anche ad un*Kevin Tolaini* in gran spolvero,

oggi a segno 3 volte in meno di 25 minuti. Importante nella vittoria

odierna anche la linea verde dei blu celesti con la buona prestazione

del diciannovenne *Mike Philip* e *Francesco Colombo* dell’under 18 che

alla sua seconda partita in Serie B ha guidato con sicurezza il pack blu

celeste.

**

*Arca Gualerzi Amatori vs Cus Siena 34 – 15* (Pt 7 – 10)

Marcatori: Pt 21’cp F. Bartolomucci (0-3), 30’m Duprè De Foresta tr F.

Bartolomucci (0-10), 35’m Negrello tr Negrello (7-10); St 43’cp Negrello

(10-10), 47’m Tolanini tr Negrello (17-10), 52’m Gherri (22-10), 63’m

Tolaini tr Negrello (29-10), 70’m Tolaini (34-10), 78’m Moscatello (34-15)*

Arca Gualerzi Amatori: *Tonelli; Ciju, Maghenzani, Carra (Cap.) (65’

Bianconi), Spagnoli; Gherri (65’ Mezzadri), Negrello; Colombo, Ciasco

(60’ Massaroli), Cantoni; Scarica (33’ Philip), Andreozzi; Calì (31’

Zanacca), Saccò (41’ Tolaini), Bertozzi (60’ Visentin). All.: De Rossi

*Cus Siena*: Grazi; T. Bartolomucci, Capresi, Verardi, Bartoli; F.

Bartolomucci, Trefoloni (Cap.) (72’Cutolo); Peruzzi, Fusi, Moscatello;

Carmignani, Palagi (62’ Rocchigiani); Pezzuoli, Comandi, Duprè De

Foresta. Non entrati: Turchi, Halderman Mezzetti, Landi, Cianti. All.

Sacrestano

Arbitro: Gabriele Marinai (Li)

Ammoniti: 77’ Andreozzi (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 5; Cus Siena 0