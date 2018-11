Seconda vittoria consecutiva per l’Arca Gualerzi Amatori che espugna il “Fulvio Iacoboni” di Rieti conquistando la terza vittoria stagionale e allo scadere con la meta di Negrello il bonus offensivo.

31 a 12 il risultato finale con l’Arca Gualerzi che dopo un inizio in cui soffre l’attacco dei padroni di casa, preme sull’acceleratore chiudendo la prima frazione sul 22 a 0 con le mete di Tonelli, Ciusa, Staibano allo scadere e i 9 punti al piede di Negrello. Il secondo tempo è sulla falsariga della prima frazione con i blucelesti superiori nelle fasi statiche e nel gioco anche se con un ritmo inferiore ai primi 40 minuti e ad approfittarne sono i padroni di casa che dopo la metà della frazione segnano 2 mete in dieci minuti riportandosi a meno 12. negli ultimi 10 minuti di gara i blucelesti reagiscono per tenere a distanza gli aretini ma soprattutto cercando il bonus offensivo, bonus che arriva a 5 minuti dal termine con Negrello che con la trasformazione chiude la gara sul 31 a 12 e un 100% al piede.

Adesso per l’Amatori, che con questa vittoria sale al quinto posto in classifica scavalcando Jesi e Rugby Parma, due settimane di sosta dove spera di recuperare alcuni dei tanti infortunati in vista della settima giornata prevista il 2 dicembre quando alla Cittadella del Rugby arriverà il Modena quinto in classifica che oggi ha sconfitto il Livorno.

Arieti Rugby Rieti – Arca Gualerzi Amatori 12 – 31 (Pt 0 – 24)

Marcatori: Pt 12’m Tonelli tr Negrello, 15’cp Negrello, 32’m Ciusa tr Negrello, 39’m Staibano tr Negrello; St 60’m Rieti tr V. Perugini, 70’m Rieti, 75’m Negrello tr Negrello

Arieti Rugby Rieti: Perugini V.; Pacifici, Rosati, Gudini, Bozza; Ferrini, Izzo; Ratilainen, De Amicis, Paniconi; Rossi, Carotti; Amedei, Cucco, Perugini T. . a disp.: Biondi, Rinaldi, Angelucci Aless., Carotti, Steri, Angelucci And. Del Zoppo

Arca Gualerzi Amatori Parma Rugby: Tonelli; Ciccarelli (22’ Mezzadri), Bianconi, Masini, Letizia; Negrello, Dodi; Sandri, Cantoni (78’ Zanacca), Ciusa; Armantini (55’ Scarica), Corradi; Calì (43’ Fawzi), Saccò, Staibano (43’ Bertozzi). Non entrati: Philip, Guidi. All.: De Rossi

Arbitro: Edoardo Meo (Roma)

Ammoniti: 66’ Negrello (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Rieti 0; Amatori Parma 5