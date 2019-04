Turno casalingo il 19° del campionato di Serie B con l’Arca Gualerzi Amatori di Marco De Rossi che domenica pomeriggio ospiterà i toscani del Cus Siena, nono in classifica e in piena lotta salvezza.

Partita non difficile quella di domenica ma non priva di insidie per le differenti motivazioni tra i due quindici in campo con i toscani bisognosi di punti classifica dalla zona retrocessione distante 5 lunghezze. Un motivo in più comunque per impegnarsi al massimo e cercare una netta e convincente vittoria casalinga, è il desiderio di riscatto da parte dei blucelesti, sconfitti all’andata allo stadio “Acquacalda” dai cussini con il punteggio di 14 a 3, stadio noto per il suo fondo in sabbia su cui ogni squadra ospite dei toscani incontra difficoltà contro i padroni di casa.

Nel quindici bluceleste mancherà sicuramente Pietro Ciusa, appiedato dal giudice sportivo per una settimana a causa del 4° cartellino giallo stagionale rimediato sabato scorso a Modena, ma non è escluso che coach Marco De Rossi faccia esordire alcuni elementi dell’under 18 che ha concluso il campionato con la sconfitta di domenica scorsa nel barrage contro la Lazio. Calcio d’inizio alle 15.30 con la direzione arbitrale affidata al livornese Gabriele Marinai.

Il programma bluceleste del weekend

Under 14

Terza tappa stagionale del SuperChallenge domenica per lo Stark Amatori under 14, impegnato negli impianti del Rugby Sorbolo e Mezzani per il 1° torneo del “Sorbo”, uno dei due tornei della quinta tappa del circuito ospitata dal Rugby Colorno. I blucelesti, inseriti nel girone con Florentia e Collegno, scenderanno in campo alle 9.55 di domenica per la prima fase mentre nel pomeriggio si disputeranno le finali.

Minirugby

Proseguono anche i tornei di primavera del minirugby, ospite domenica del Rugby Viadana per il torneo “Leonero”. Appuntamento per i piccoli blucelesti under 6, 8, 10 e 12 alle 9.00 negli impianti sportivi del Viadana Calcio in via al Ponte, mentre dalle 14.10 si disputeranno le finali nello stadio “Zaffanella”, casa del Rugby Viadana.

Barbones touch

In campo anche i nostri old dei Barbones Touch, di scena sabato mattina a Mantova per il trofeo dei Ducati.