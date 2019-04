Trasferta proibitiva per l’Arca Gualerzi Amatori nel ventesimo turno di

campionato con Carra e compagni impegnati sul difficile campo della

corazzata *Civitavecchia*, terzo in classifica a 2 punti dalla vetta e

in corsa per l’obiettivo stagionale della promozione.

Una sola la sconfitta in campionato per Civitavecchia con i ragazzi di

Granatelli e Tronca che comunque lo scorso 16 dicembre faticarono non

poco per conquistare la vittoria alla*Cittadella del Rugby* di Parma al

termine di una partita nervosa da parte blu celeste con l’Arca Gualerzi

costretta a giocare quasi metà partita in inferiorità numerica. Partita

quindi durissima per il tream di Marco De Rossi ma un ottimo banco di

prova in vista del derby di Parma che si disputerà tra una settimana

allo stadio Lanfranchi. Calcio d’inizio fissato alle 15.30 allo stadio

“*Moretti – Della Marta*” di Civitavecchia con la direzione arbitrale

affidata al signor Daniele Odoardi da Chieti.

Gli appuntamenti del weekend bluceleste

*/Under 14/*

Fine settimana di riposo per lo Stark Amatori che scenderà in campo però

mercoledì 1 maggio al torneo di Livorno organizzato dagli Etruschi.

*/Minirugby/*

Riposo anche per il minirugby in attesa del tradizionale torneo del

“Bottacin” organizzato dal Petrarca Padova ogni 1 maggio.

*//*

*/Under 16/*

Tornano in campo le due under 16 della Rugby Parma in collaborazione con

l’Amatori Parma. Doppio appuntamento in via Lago Verde, alle 11 la

regionale affronterà il Cesena mentre alle 12.30 l’elite ospiterà i

Molon Labè.