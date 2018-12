Weekend impegnativo per i colori blucelesti con l’Amatori Parma che nell’ultima domenica prima della sosta natalizia è chiamata a due importanti sfide d’alta quota con i seniores, che ospita l’imbattuto Civitavecchia, e l’under 18 in casa della capolista de I Medicei. Ad inaugurare il fine settimana saranno i Barbones sabato con il Christmas touch mentre domenica mattina il minirugby sarà di scena a Modena.

Serie B

Gara impegnativa per l’Arca Gualerzi Amatori nel nono turno di campionato con i ragazzi di De Rossi che ospiteranno alla Cittadella del Rugby il Civitavecchia Centumcellae, unica squadra imbattuta del girone insieme alla capolista Romagna con 7 vittorie ed un pareggio proprio contro i galletti primi in classifica. Torri e compagni proveranno a ribaltare il pronostico tutto a favore dei Laziali che si presentano a Parma imbattuti ma forti del primo attacco del campionato con il bonus offensivo ottenuto in 5 occasioni su 8 e sulla vittoria di misura in rimonta sul Florentia ex capolista di domenica scorsa. Fischio d’inizio affidato a Gianluca Gnecchi da Brescia al consueto orario delle 14.30.

Under 18 elite

Chiusura del 2018 impegnativa per l’Italgomma under 18 che nella seconda trasferta consecutiva in Toscana affronterà i fiorentini de I Medicei nel penultimo turno del girone di andata. I ragazzi di Piovan e Berardo tenteranno di fare lo sgambetto ai dominatori del campionato che comandano la classifica con 4 punti di vantaggio sui blucelesti ma soprattutto un cammino fatto di 7 vittorie con altrettanti bonus offensivi su 7 gare giocate con una media di quasi 7 mete segnate a partita e soli 30 punti subiti che fanno dei toscani il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Calcio d’inizio alle 12.30 al “Ruffino stadium” di Firenze.

Minirugby

Ultimo concentramento dell’anno per il minirugby targato Rolly che sarà di scena a Collegarola con una squadra per le categorie under 6, 8 e 10, ospiti del concentramento regionale organizzato dal Modena Rugby 1965. Prime partite alle 10.00

Barbones

Ritornano i Barbones con il loro tradizionale torneo natalizio in antipasto del match di Challenge Cup tra le Zebre e l’Enisei. Dalle 10.30 sui campi della Cittadella del Rugby Old Devils Colorno, Mantova Rugby Old, Les Besio Rugby Parma, Sancho Panza Noceto, Veterans Old Boys Piacenza, Toca Gnint Reggio Emilia, Cus Pavia e le nostre Barbones e Zebroni si sfideranno per il Christmas Touch. A seguire terzo tempo nella nostra Club House e alle 16.00 tutti allo stadio “Lanfranchi”.

Under 16 elite e regionale

Trasferta a Siena per la squadra elite di Rugby Parma / Amatori che affronterà alle 11.00 il Molon Labè Rugby mentre la squadra regionale sarà impegnata alla stessa ora a Moletolo per il derby contro Noceto.

Under 14

Riposo per l’under 14 bluceleste che vedrà però ben 9 giocatori dell’annata del 2006 impegnati con la selezione provinciale al torneo delle province in programma domenica mattina alla Cittadella del Rugby di Moletolo a partire dalle 11.00