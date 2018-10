Ricco il programma del fine settimana per i blucelesti che si concluderà domenica alla Cittadella del Rugby con il doppio confronto Parma Firenze, alle 15.30 l’Arca Gualerzi per la seconda giornata di Serie B preceduta alle 13.30 dal match under 18 dell’Italgomma. In campo domenica anche la Cadetta nel campionato di Serie C2 a Casalmaggiore mentre le due under 14 sabato saranno impegnate in un doppio triangolare a Colorno. In campo anche il minirugby al Torneo Ortolina mentre le due under 16 Rugby Parma / Amatori saranno in trasferta, con l’Elite a Sesto Fiorentino e con la regionale a Reggio contro il Valorugby.

Serie B

Esordio casalingo per il quindici di Marco De Rossi che domenica ospiterà i toscani del Florentia per la seconda giornata del campionato di Serie B. Dopo la convincente vittoria di domenica scorsa ad Arezzo l’Arca Gualerzi è chiamato a confermarsi contro un avversario che come i blucelesti punta ai piani alti della classifica e che si presenta a Parma forte della larga vittoria casalinga contro il Reno alla prima giornata dove i ragazzi allenati Luigi Ferraro hanno lasciato a zero gli avversari segnando 8 mete. Appuntamento quindi domenica alle 15.30 con la direzione arbitrale affidata al milanese Daniele Vagnarelli.

Serie C2

Debutto stagionale per la squadra cadetta bluceleste nel campionato regionale di Serie C2 con l’Amatori Parma impegnata domenica pomeriggio alle 15.30 a Casalmaggiore contro la selezione tra i casalaschi e il Rugby Colorno.

Under 18

Primi a scendere in campo domenica nel doppio confronto Parma – Firenze saranno i ragazzi dell’Italgomma, chiamati a riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Collegarola contro il Modena Rugby 1965. Calcio d’inizio alla Cittadella del Rugby di Moletolo alle 13.30

Under 16

Doppia trasferta per i due team Rugby Parma / Amatori con la elite impegnata a Sesto Fiorentino contro i Cavalieri Union Prato Sesto e la selezione regionale alla Canalina di Reggio contro il Valorugby Emilia. Entrambe le gare inizieranno alle 11.00 di domenica mattina.

Under 14

Anticipo al sabato per l’under 14 targata Stark che debutta con due squadre impegnate entrambe a Colorno alle 16.00. Due triangolari con una squadra che sfiderà i padroni di casa del Rugby Colorno e il Valorugby Emilia mentre l’altra giocherà contro Rugby Noceto e Rugby Parma.

Minirugby

Appuntamento domenica mattina in via Lago Verde per il minirugby bluceleste, impegnato dalle 9.30 con una squadra per categoria al “Torneo Ortolina” organizzato dalla Rugby Parma.