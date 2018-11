Impegno ridotto per i colori blu celesti nel prossimo fine settimana che

vedrà scendere in campo le solamente le due squadre seniores e l’under

14 con vari atleti dell’Amatori Parma che comunque saranno impegnati

nelle varie selezioni regionali e nazionali.

*/Serie B/*

Quarto turno di campionato per l’Arca Gualerzi che domenica alle 14.30

ospiterà il Romagna RFC, capolista a punteggio pieno con 15 punti in 3

partite. Compito arduo per i ragazzi di De Rossi contro un avversario

apparso in forma in questo avvio di campionato ma Torri e compagni

venderanno cara la pelle per riscattare le ultime due sconfitte e per

non perdere terreno dai primi posti in graduatoria.

*/Serie C2/*

Prima trasferta per la cadetta blu celeste che dopo la vittoria interna

della settimana scorsa all’esordio assoluto in campionato, domenica

pomeriggio sarà impegnata contro il Rugby Guastalla 2008. Calcio

d’inizio alle 14.30 allo stadio “Ferrarini”.

*/Under 14/*

Trasferta a Viadana per l’under 14 dello Stark Amatori, impegnato sabato

pomeriggio contro il Rugby Viadana 1970. Calcio d’inizio alle 16.30 allo

“Zaffanella” di Viadana.

*/Antoine Koffi all’esordio nel Guinness Pro14/*

Antoine Koffi, pilastro della nazionale under 20 e da quest’anno nel

Top12 con la maglia dei vice campioni d’Italia del Calvisano, ma

cresciuto nell’Amatori Parma Rugby dove ha militato fino a due anni fa,

domenica pomeriggio a soli 19 anni farà il suo esordio nel Guinness Pro

12 all’ “Arms Park” di Cardiff, il tempo della pallaovale gallese.

Convocato da Michael Bradley come permit player, Antoine partirà

titolare indossando la maglia numero 8 delle Zebre Rugby Club il Cardiff

Blues.