Ritorno a Moletolo per l’Arca Gualerzi che per la terza giornata di

ritorno ospiterà i toscani del Rugby Livorno, ormai squadra veterana del

girone due del campionato di serie B come i blucelesti. Rugby Livorno

che occupa la terza posizione dietro il trio di testa che verosimilmente

si giocherà la promozione.

Oltre alla prima squadra particolarmente ricco il programma del fine

settimana che, con la sola eccezione dei Barbones, vedrà scendere in

campo tutte le categorie blucelesti. Su tutte la squadra Femminile

allenata da Roberto Viappiani, impegnata a Moletolo dove l’Amatori Parma

ospiterà la tappa della Coppa Italia femminile.

*Il programma del weekend*

*/Serie B/*

Terza giornata di ritorno per i ragazzi di De Rossi che ospitano alla

*Cittadella del Rugby* il *Rugby Livorno*, quarto in classifica con nove

punti di vantaggio sui blucelesti. Torri e compagni cercheranno di

risalire dopo la sconfitta di Firenze che li ha relegati in settima

posizione. Partita aperta a qualsiasi risultato quella di domenica con i

blucelesti che cercheranno però di far valere il fattore campo, spesso

decisivo negli scontri con i labronici. Calcio d’inizio alle 14.30 di

domenica con la direzione arbitrale affidata al perugino Antonio Chiarioni.

*/Under 18 elite/*

Trasferta umbra per la nostra under 18 che domenica mattina, a *Pian di

Massiano*, affronterà il *Rugby Perugia* nella sesta giornata di ritorno

del campionato elite. Obiettivo naturalmente la vittoria per i ragazzi

di Piovan e Berardo, pronti ad avvicinarsi alla vetta in caso di un

passo falso dei toscani e al tempo stesso pronti ad approfittare dello

scontro diretto tra Cavalieri e Livorno, rispettivamente terzo e quarto

in graduatoria. Calcio d’inizio alle 12.30 a Pian di Massiano.

*/Under 14/*

Doppio appuntamento per l’under 14 dello Stark Amatori che scenderà in

campo nel weekend con due formazioni sia sabato che domenica. Domani

pomeriggio alle 16.00 il primo impegno a *Colorno* per un triangolare

cui parteciperanno i padroni di casa e il *Cus Genova *e il secondo

domenica mattina alle 10.00 al *Beltrametti* contro il*Piacenza Rugby*.

*/Femminile/*

Di nuovo in campo la femminile di Roberto Viappiani che domenica mattina

dalle 10.00 alla *Cittadella del Rugby* ospiterà la tappa regionale

della*Coppa Italia* Femminile.

*/Minirugby/*

In attesa dei tornei primaverili ancora un concentramento regionale per

il minirugby, impegnato domenica mattina dalle 10.00 a *Colorno*.

*//**/Under 16 elite e regionale/*

Impegno casalingo per l’under 16 elite della Rugby Parma in

collaborazione con l’Amatori che ospiterà domenica mattina alle 11.00 al

*Banchini* di via Lago Verde il *Rugby Firenze 1931*.