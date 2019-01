Ritorna alla vittoria l’Arca Gualerzi Amatori che con il 31 a 27 sul Rugby Jesi interrompe la striscia negativa che durava dal 1 dicembre e raggiunge il Modena al quinto posto scavalcando i cugini della Rugby Parma.

Gara dai due volti quella bluceleste che con un ottimo secondo tempo ribaltano lo svantaggio di 8 punti dei primi 40 minuti giocati sottotono con vari errori difensivi e concedendo numerosi calci di punizione agli avversari. Oltre al risultato finale e al bonus offensivo note positive sono venute dalla mischia che ha ben tenuto per tutti gli 80 minuti e dalla touche e dalla buona partita giocata daVisentin, tornato in campo nella ripresa dopo quindici mesi di assenza a causa del brutto infortunio della scorsa stagione contro il Florentia.

Cronaca della partita

l’inizio è marchigiano con gli ospiti che in 10 minuti si portano sul 12 a 0 andando a segno prima con l’ala Carosi che sfrutta un calcio al largo dell’apertura e successivamente con il Capitano Albani a concretizzare una azione multifase nei 22 blucelesti. Dopo un quarto d’ora il primo giallo della partita ad Amin Fawzi per reazione su un placcaggio al collo e paradossalmente in inferiorità numerica i blucelesti reagiscono accorciando le distanze a metà della prima frazione conNegrelloche batte velocemente una punizione nei 22 avversari cogliendo di sorpresa i giocatori di Jesi. A poco meno di dieci minuti dal termine della prima frazione è Jesi a subire il suo primo giallo con Scavone e l’Arca Gualerzi ne approfitta portandosi in vantaggio conSaccòin rolling maul dopo una touche dentro i 22. i blucelesti sembrano prendere in mano la partita ma gli ospiti si riportano in vantaggio con un piazzato da facile posizione e allo scadere con Iacob allungano e con la trasformazione di Santarelli chiudono la prima frazione in vantaggio sul 22 a 14.

Un altro Amatori è quello che scende in campo nella seconda frazione che in meno di un quarto d’ora ribalta la situazione, prima accorciando con una bella incursione diTonellie con Negrello che trasforma da posizione angolata e successivamente conTorriche raccoglie un calcetto dell’apertura bluceleste in area di meta per il momentaneo 26 a 22. Ad un quarto d’ora dal termine allungano ancora i blucelesti conTolainiconcretizzando la pressione bluceleste dentro i 22 avversari. Gli ultimi minuti sono tutti di marca bluceleste con Torri e compagni che continuano ad attaccare e gli ospiti costretti a falli ripetuti con l’arbitro che è costretto ad ammonire in rapida successione il capitano marchigiano Albani e Fagioli da poco entrato. Alla ripresa del gioco e dopo l’ennesimo fallo ospite un piccolo parapiglia tra le due squadre porta l’arbitro ad estrarre il rosso diretto all’apertura jesina per colpi proibiti, a Negrello che reagisce e al giallo a Torri. Gli ultimi minuti si giocano quindi con l’Amatori in 13 e Jesi in 12 e gli animi che si surriscaldano con gli ospiti che una volta rientrati i due ammoniti si riversa nella metà campo bluceleste trovando dopo 5 minuti di recupero con il capitano Albani la meta del doppio bonus offensivo e difensivo grazie al 31 a 27 finale in favore dei blucelesti.

Il tabellino

Arca Gualerzi Amatori – Rugby Jesi 1970 31-27(Pt 14 – 22)

Marcatori: Pt 5’m Carosi, 11’m Albani tr Santarelli, 21’m Negrello tr Negrello, 32’m Saccò tr Negrello, 34’cp Santarelli, 40’m Iacob tr Santarelli; St 43’m Tonelli tr Negrello, 53’m G. Torri, 65’m Tolaini, 85’m Albani.

Arca Gualerzi Amatori:Tonelli (71’ Carpi); Ciju (61’ Guidi), G. Torri (Cap.), Masini, Dondi; Negrello, Mezzadri; Balestrieri, Sandri (41’ Massaroli), Ciusa; Corradi (71’ Rossi), Armantini (57’ Ciasco); Amin Fawzi (54’ Visentin), Saccò (44’ Tolaini), Calì (85’ Amin Fawzi). All.: De Rossi

Rugby Jesi 1970:Santarelli; Ramazzotti (54’ Renzi), Gai, Cappuccini (48’ Pierpaoli), Carosi; Iacob, Matera (57’ Fagioli); Scavone, Thomas, Sandroni (71’ Formato); Feliciani (57’ Filipponi), Albani (Cap.); Santini (46’ Bimbo), Amendola, Bruciaferri. Non entrato: Diagne. All. Latini

Arbitro: Alberto Favaro (VE)

Ammoniti: 15’ Amin Fawzi (Amatori), 31’ Scavone (Jesi), 72’ Albani (Jesi), 73’ Fagioli (Jesi), 75’ G. Torri (Amatori)

Espulsi: 75’ Negrello (Amatori), Iacob (Jesi)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 5; Jesi 2