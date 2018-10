Inizia con il piede giusto il campionato dell’Arca Gualerzi Amatori nel

girone 2 di Serie B con i ragazzi di De Rossi che espugnano l’Arrigucci

di Arezzo con un netto 40 a 7 e conseguente bonus offensivo.

Partita a senso unico quella odierna dove l’amatori ha dominato ogni

fase di gioco, superiore nelle fasi statiche e nei punti di incontro con

una mischia che ha assicurato palloni di qualità alla linea dei

trequarti che ha così potuto sfruttare al meglio il suo potenziale.

Pur avendo giocato un quarto di partita in inferiorità numerica a causa

di 3 cartellini gialli, 6 le mete alla fine per i blucelesti che mettono

al sicuro il risultato già nella prima frazione chiusa sul 33 a zero

mentre nella seconda frazione il ritmo di gioco si abbassa e l’Arca

Gualerzi segna una sola meta con Letizia, ritornato in campo dopo più di

un anno dall’infortunio al ginocchio.

5 punti e un bel gioco le note liete con il giovane Tonelli migliore in

campo e autore della prima meta di giornata cui va aggiunto anche il

positivo debutto del diciottenne dell’under 18 Francesco Dodi, che

all’esordio in prima squadra ha mostrato sicurezza e una buona

padronanza del gioco.

Prossimo appuntamento per i l’Amatori Parma domenica prossima quando

alla Cittadella del Rugby arriveranno i toscani del Florentia che oggi

ha conquistato facilmente i 5 punti con un netto 54 a zero sul Reno Bologna.

**

*Vasari Arezzo – Arca Gualerzi Amatori Parma7 – 40*(Pt 0 – 33)

Marcatori: Pt. 9’m Tonelli tr Bianconi, 24’m Dondi tr Bianconi, 29’m

Dondi tr Bianconi, 35’m Balestrieri tr Bianconi, 40’m Zanacca; St 46’m

Letizia tr Bianconi, 57’ Piergentili tr Grotti

*Vasari Arezzo*: Scartoni; Arostini (48’ Vespi), Piergentili, Bruni,

Mariotti (52’ Cretella); Grotti (Cap), Annoscia; Innocenti, Mori,

Mazzeschi; Giusti, Accioli; Renzetti (41’ Cojocaru), Rossi (41’

Roselli), Serafini (48 D’Antonio). All.: Zelli

*Arca Gualerzi Amatori Parma Rugby: *Tonelli; Dondi, Letizia (60’

Ciasco), Bianconi, Tamburrini; G. Torri (Cap), Dodi (53’ Mezzadri);

Kouassi (41’ Carra), Balestrieri (41’ Ciusa), Cantoni; Armantini

(41’Scarica), Corradi; Zanacca (41’ Amin Fawzi), Tolaini (47’ Saccò),

Calì. Non entrati: Minelle, Gaibazzi. All.: De Rossi

Arbitro: Carlo Esposito (Na)

Ammoniti: 39’ Piergentili, 66’ Torri, 66’ Cantoni, 66’ Innocenti

Punti conquistati in classifica: Vasari Arezzo 0; Amatori Parma 5