Nuova sconfitta per l’Arca Gualerzi Amatori nel quattordicesimo turno del campionato di serie B con il giovane Livorno che, ispirato dalla giovane apertura diciassettenne Simone Gesi, espugna la Cittadella del Rugby con il punteggio di 33 a 21. Sconfitta che vede i blucelesti sempre al sesto posto in classifica ma con la Rugby Parma e Livorno che allungano il vantaggio su Torri e compagni.

Gara dai due volti per i blucelesti, autori di un primo tempo sottotono con il Livorno che sfrutta i numerosi errori difensivi dei blucelesti e la propria superiorità in mischia e touche raggiungendo il bonus offensivo dopo soli 26 minuti e una seconda frazione dove riescono a limitare i danni sfiorando la quarta meta. Seconda frazione di tutt’altro tenore grazie anche ai cambi operati da coach De Rossi che ha dato più sicurezza alla linea arretrata e stabilità in prima linea.

Prossimo appuntamento per i blucelesti domenica prossima con un’altra difficile sfida in trasferta a Cesena contro il Romagna RFC terzo in classifica.

Il tabellino

Arca Gualerzi Amatori vs Livorno Rugby 193121–33(Pt 7 – 26)

Marcatori: Pt6’m Cristiglio tr Gesi, 8’m Basha tr Gesi, 13’m Dondi tr Negrello, 21’m Pellegrini tr Gesi, 26’m Zannoni; St 47’m Pellegrini tr Gesi, 54’m Balestrieri tr Negrello, 63’m Calì tr Negrello

Arca Gualerzi Amatori:Maghenzani;Tonelli(78’ Ciju), Torri (Cap.), Masini, Dondi; Negrello, Mezzadri(41’ Bianconi); Balestrieri, Massaroli(41’ Tolaini), Kouassi(56’ Ciasco); Armantini, Scarica(41’ Sandri); Staibano(41’ Visentin), Saccò, Bertozzi(41’ Calì). All.: De Rossi

Livorno Rugby 1931: Canepa; Righetti, Pellegrini(72’ Scapaticci), Ianda, Cristiglio; Gesi, Zannoni; Basha(59’ Pardini), Gragnani Gio (Cap.), Merani(7’ Scrocco); Gragnani Gia., Bottari(45’ Piras); Mangoni, Bufalini, Ciapparelli(59’ Sforzi). Non entrati: Chirici, Bitossi. All. Zaccagna

Arbitro: Antonio Chiarioni (PG)

Ammoniti:38’ Maghenzani(Amatori),61’ Righetti (Livorno), 61’ Maghenzani (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 0; Livorno5