Chiude il campionato con un buon pareggio in trasferta l’Arca Gualerzi

Amatori che nell’anticipo dell’ultimo turno di campionato impatta a Jesi

sul 22 a 22, subendo la meta del pareggio ad un minuto dalla fine.

Senza particolari obiettivi di classifica e con numerose assenze, cui si

è aggiunto l’infortunio di Santillo dopo soli 5 minuti di gioco,

l’Amatori da comunque vita ad una bella partita dominando la prima

frazione di gioco che chiude sul 19 a 10 grazie alle mete di Cantoni,

Gherri e Negrello.

Nel secondo tempo cala il ritmo di gioco e salgono in cattedra i padroni

di casa che scendono sotto il break grazie alla meta di Scavone con i

blu celesti in inferiorità numerica per il cartellino giallo a Pietro

Ciusa. A due minuti dal termine Negrello dalla piazzola allunga ancora

ma alla ripresa del gioco Jesi raggiunge il pareggio andando in meta con

l’ala Pierpaoli. La successiva trasformazione di Santarelli va a lato

evitando all’Arca Gualerzi la beffa di una immeritata sconfitta.

*Rugby Jesi 1970 vs Arca Gualerzi Amatori22 – 22*(Pt 10 – 19)

Marcatori: Pt 14’m Cantoni tr Negrello (0-7), 18’cp Santarelli (3-7),

21’m Gherri (3-12), 34’m Gai tr Santarelli (10-12), 38’m Negrello tr

Negrello (10-19); St 64’m Scavone tr Santarelli (17-19), 78’cp Negrello

(17-22), 79’m Pierpaoli (22-22)*

Arca Gualerzi Amatori: *Santillo (5’ Dodi); Tonelli, Bianconi, Masini,

Ciju (52’ Ciobotaru); Gherri (75’ Torelli), Negrello (Cap.); Colombo

(63’ Massaroli), Cantoni (78’ Marinangeli), Ciusa; Philip (50’ Rossi),

Andreozzi; Calì, Tolaini (43’ Saccò), Bertozzi. All.: De Rossi

*Rugby Jesi 1970**: *Pulita (12′ Bruciaferri); Ramazzotti, Gai,

Cappuccini (44′ Piccinini), Piepaoli; Santarelli, Fagioli L. (cap) (74′

Liberatore); Scavone (69′ Sandroni), Thomas (74′ Amendola), Filipponi;

Battisti, Albani (66′ Loccioni); Bimbo (69′ Santini), Piergirolami,

Feliciani. All.: Fagioli

Arbitro: Marco Spirito (Po)

Ammoniti: 56’ Ciusa (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 2; Rugby Parma 2