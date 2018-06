Roma – Marco Tarducci è uscito dal Consiglio della Lega Italiana Rugby

Football League (Lirfl) di cui era anche vice presidente. La circostanza è

stata confermata dall’altro consigliere Roberto D’Amico: «Sono intervenuti

nuovi impegni di carattere politico per Tarducci che, anche a causa di

questi, ultimamente era riuscito ad essere poco presente. E’ un peccato che

questa notizia arrivi in un periodo di stagione molto importante per la

Lirfl che è nel pieno svolgimento del campionato 2018 e che a fine mese

porterà la Nazionale a Spoleto per la disputa di un test match

internazionale, ma queste sono cose che possono accadere. Marco, persona

schietta dal carattere fumantino e coinvolgente, è sicuramente stato

importante per la crescita della Lega Italiana Rugby Football League in

ambito toscano, dove lui ha operato, e non solo. Al momento la carica di

vice presidente rimane vacante e a breve si terrà un ulteriore incontro del

Consiglio per definire il rinnovato organigramma e anche alcuni nuovi

ingressi. La Lega Italiana Rugby Football League ringrazia Tarducci per il

suo impegno, per la grande passione mostrata nei confronti della palla

ovale a tutti i livelli e per alcune idee interessanti che ha provato a

sviluppare, come quella di “aprire” anche alle donne nel rugby a 13

italiano. Un progetto che magari si concretizzerà comunque in futuro.

Dovremo anche cercare di capire chi potrà fare da “referente” d’ora in poi

sul territorio della Toscana che è stato sempre molto propositivo per il

movimento della Lega Italiana Rugby Football League anche se, ad esempio,

un valido aiuto da diversi punti di vista ci è stato fornito dall’arbitro

di rugby a 15 e anche di rugby a 13 Fabio Arnone».

Intanto nel week-end torna il campionato: c’è grande attesa per la sfida

del “Fattori” tra una delle grandi favorite per il titolo, L’Aquila, e una

delle formazioni più blasonate, i Gladiators. La settimana successiva, poi,

c’è in programma la sfida d’andata tra gli umbri degli Hammers e i

siciliani della Syrako.

