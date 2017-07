Gentili colleghi e redazioni,

in vista dell’avvio dell’attività pre-season della FEMI-CZ Rugby Rovigo

Delta, in programma *lunedì 31 luglio p.v.*, sono ad indicarvi di

seguito le linee guida per i vostri interventi, che vi chiedo

gentilmente di rispettare.

PER FOTOGRAFI E OPERATORI VIDEO:

*Dalle ore 8 alle ore 8:30 – Zona spogliatoi*

Possibilità di realizzare foto testine dei nuovi giocatori rossoblù.*

Dalle ore 8:30 alle ore 9 – Campo C.O.N.I (pista di atletica)*

Possibilità di realizzare contenuti foto e video durante i test atletici

dei giocatori.

PER TUTTI:

*Dalle ore 11 alle ore 12 – Sala video del “Battaglini” (a fianco della

palestra)*

Possibilità di intervistare il Direttore Sportivo Stefano Bettarello ed

i giocatori Riccardo Brugnara, Matteo Ferro e David Odiete.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e colgo l’occasione per

augurarvi buon lavoro.

