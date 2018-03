Roma – La Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) ha ufficialmente

comunicato le modalità per l’iscrizione al campionato 2018, stilando nel

contempo la bozza della formula che verrà utilizzata per la corsa al

tricolore di quest’anno. La bagarre per capire chi succederà agli Hammers

Umbria inizierà nella prima parte del mese di giugno e terminerà intorno

alla metà di luglio. Come da tradizione si giocheranno gironi territoriali

di qualificazione alle semifinali per evitare spostamenti troppo lunghi

nella prima fase, ma tra le novità c’è quella della formazione di una

classifica in base alla quale si determinerà l’accoppiamento tra le prime

quattro. Chi sarà in testa a questa classifica giocherà (in casa) la

semifinale in gara unica contro la quarta e lo stesso accadrà per la

seconda della classe che sfiderà (in casa) la terza. Tra i parametri per la

formazione della classifica, oltre a quelli “di campo” dei punti di scarto

e delle mete realizzate, ci saranno due aspetti più legati alla promozione

del movimento. Verrà dato un punteggio, infatti, sia per il numero di under

21 (nati dal 1997 in poi) presenti in ogni gara, sia per il numero dei

giocatori utilizzati (più sarà alto e più sarà “premiante” per la squadra).

La finale sarà disputata in sede da confermare, anche se l’intenzione della

Lega Italiana Rugby Football League, da quest’anno in avanti, è quella di

affidare l’organizzazione dell’ultimo atto alla squadra che ha vinto il

campionato nella stagione precedente e dunque in questo campionato dovrebbe

toccare proprio agli Hammers Umbria. Il costo di iscrizione sarà di 250

euro a squadra (comprensivo di iscrizione, assicurazione per 20 persone e

20 tesseramenti), poi per ogni tesseramento oltre le 20 persone il costo è

di dieci euro comprensivo di assicurazione. Le iscrizioni andranno

completate entro il 10 maggio, poi i primi 20 tesseramenti dovranno essere

comunicati entro sette giorni dalla prima gara e i tesseramenti successivi

entro il giorno precedente la gara d’esordio.

Il campionato sarà come sempre il secondo atto (in ordine di tempo) delle

iniziative messe in piedi dalla Lega Italiana Rugby Football League. A

inizio febbraio L’Aquila ha ospitato la finale della Coppa Italia che ha

visto una nuova formula (quella in sede unica senza le qualificazioni

“territoriali”) e il trionfo dei debuttanti dei Sea Boars. Come

dimenticare, poi, il grande appuntamento internazionale dello scorso

novembre che ha visto la Nazionale italiana di rugby league ospite del

Pakistan, battuto in maniera perentoria dagli azzurri. E proprio in ottica

Nazionale non è detto che arrivino sorprese nelle prossime settimane…

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

