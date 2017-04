Roma – La Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) ha dato il via alle

danze. Con una comunicazione sulla propria pagina Facebook ufficiale,

infatti, sono state ufficialmente aperte le iscrizioni per il prossimo

campionato. Come sempre accaduto nella storia della Lega, lo scudetto del

rugby a 13 italiano verrà messo in palio nei mesi di giugno e luglio quando

l’attività del rugby union italiano è ferma. Un’occasione importante per

tanti giocatori di rugby a 15 che possono tenersi “in allenamento” giocando

gare ufficiali in una competizione che ha ricevuto il riconoscimento

ufficiale della Fir e del Coni. La novità importante riguarda tutte le

società neo partecipanti al campionato organizzato dalla Lirfl, considerato

che per loro l’iscrizione sarà totalmente gratuita. Per il sud Italia il

referente scelto è Concetto D’Aquila, tra l’altro responsabile della Syrako

che negli ultimi tempi è stata sempre protagonista delle varie competizioni

targate Lirfl. «Siamo convinti di poter allargare ancora il numero delle

squadre partecipanti al campionato – dice D’Aquila – Il sud Italia ha

sempre risposto in maniera importante e sarà lo stesso anche quest’anno.

Nello specifico abbiamo già avuto contatti con ben sei società siciliane:

non sappiamo se parteciperanno tutte, ma l’interesse a far parte della

corsa allo scudetto 2017 è concreto». D’altronde nel 2016 è arrivata la

prima storica affermazione di una squadra del meridione con il Reggio

Calabria che si è laureato campione d’Italia, scalzando le tradizionali

forti avversarie del centro (romane e abruzzesi in particolare). «Il

livello tecnico è cresciuto a braccetto con la parte numerica – spiega

D’Aquila -, ma ci sono ancora margini importanti su cui lavorare. Oltre

alle siciliane e alle stesse calabresi che sono ormai “abitudinarie” del

nostro movimento, siamo in contatto con una realtà della Sardegna che

sarebbe bellissimo avere ai nastri di partenza e speriamo che anche dalla

Campania e dalla Puglia possano giungere delle rappresentanti del rugby

league». Per tutte le informazioni e per le iscrizioni, le squadre del sud

Italia interessate possono consultare la mail segreteria@legairfl.it oppure

il numero di telefono 3298189684.

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

