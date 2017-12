Roma – Sono sicuramente la squadra più titolata del rugby a 13 italiano. I

Gladiators Roma hanno fatto la storia nei primi anni di campionato e Coppa

Italia organizzati dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl), ma da

qualche tempo (loro malgrado) hanno solo visto festeggiare gli avversari.

«Siamo vogliosi di tornare a riempire la bacheca con qualche trofeo» è la

“minaccia sportiva” di Alessio Barone, fresco debuttante con la maglia

dell’Italia (a 39 anni suonati) nella recente spedizione azzurra in

Pakistan e punto fermo del club capitolino. «Abbiamo una squadra

competitiva e da gennaio cercheremo di allenarci ogni lunedì per arrivare

pronti alla finale in data unica del 3 febbraio prossimo. Finora non è

stato possibile farlo perché nel nostro team ci sono ragazzi che arrivano

anche dalla provincia di Roma e non siamo riusciti ad organizzarci». Barone

è sicuramente l’elemento di maggior esperienza dei Gladiators tanto che nel

club capitolino potrebbe svolgere anche il ruolo di player-manager.

«Allenare mi piace e lo faccio già nel rugby a 15 con alcuni gruppi

giovanili – rimarca Barone – Comunque se servirà sono a disposizione, senza

rinunciare al campo». L’estremo classe 1978 sta comunque pensando al passo

d’addio per ciò che concerne il rugby giocato. «Nel XV molto probabilmente

questo sarà il mio ultimo anno: attualmente gioco con la Primavera in serie

C2 e mi riesce difficile mantenere l’impegno. Forse il discorso per il

rugby a 13 potrebbe essere diverso, essendo meno “pressante” la richiesta

di allenamenti o gare ufficiali. Valuterò alla fine della stagione».

Intanto nella sua testa e in quella dei Gladiators c’è la voglia di

conquistare la Coppa Italia 2018 che ha subito una vera e propria

rivoluzione nella formula di quest’anno. «Sono state eliminate le fasi

preliminari per giocare direttamente la finale in campo neutro. Una scelta

giusta che regalerà una bella esperienza a tutte le squadre partecipanti –

dice Barone – Per me, che sono siciliano d’origine, sarà bello sfidare i

conterranei della Clc Messina e altre squadre che in passato non abbiamo

avuto modo di affrontare per la diversa formula della Coppa».

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

